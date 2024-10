Petřínská lanovka doma na poličce. Model ze stavebnice si doma sestavíte sami

„Aby se lidem do té doby po lanovce nestýskalo, připravili jsme pro veřejnost ve spolupráci s Pražským dopravním podnikem (DPP) vozy nové lanovky v netradiční podobě, kterou jí dala česká stavebnice SEVA. Poprvé spatřila světlo světa na letošním Designbloku,“ uvedla Anna Marešová.

Pro ni to byla se stavebnicí úplně nová zkušenost. „Nejprve se vytvořil velký model, který také můžete na Designbloku vidět. Z něj poté vznikla malá stavebnice,“ dodala.

Prezentace v rámci Designbloku proběhla ve čtvrtek 3. října od 18:00 v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci. Stavebnici si zájemci mohou na festivalu pořídit za speciální cenu i s podpisem autorky. V průběhu podzimu bude k prodeji také na Fanshopu DPP (Fanshop.dpp.cz) a na webu lanovkanapetrin.cz.

A nové zprávy jsou i ohledně samotné „velké“ lanovky. Po ukončení technické dokumentace s firmou Doppelmayr, která vozy vyrobí, totiž vznikly finální vizualizace budoucí podoby lanovky. „Mám velkou radost, že se nám podařilo udržet v téměř nezměněné podobě původní návrh. Některé změny jsou dokonce k lepšímu. Například v horní části lanovky jsou místo sedaček opěrky. Byla potřeba mít v té části přístup do stěny lanovky a ve výsledku to celé lanovce pomohlo. A takových situací je tam nespočet. V příštím roce nás čeká výroba lanovky, na to se moc těším,“ uvedla Marešová.

V pátek 13. září 2024 vyjely stávající vozy lanové dráhy na Petřín naposledy. Extrémní srážky poškodily trať natolik, že DPP musel provoz předčasně ukončit. Lanovka měla původně fungovat až do začátku nového roku. DPP předpokládá obnovení provozu petřínské lanovky v létě 2026.

Tento víkend však ještě pro fanoušky začínají komentované prohlídky lanovky a budou po celý měsíc.