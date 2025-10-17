Fenka, která paralyzovala metro, je notorická útěkářka. Chtějí ji desítky lidí

  12:30
Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na kolejích hasiči i policisté. Podle informací redakce iDNES.cz majitelka za odchyt zaplatila 700 korun. Do útulku ve čtvrtek volaly desítky lidí, kteří fence nabízeli domov.

Podle pracovníků útulku je fena vytrvalá útěkářka, která své majitelce vyskakuje i z okna bytu v prvním patře. Pro redakci iDNES.cz také sdělili, že během čtvrtka obdrželi desítky telefonátů od lidí, kteří si chtěli psí celebritu vzít k sobě domů.

„U těchto zmedializovaných psů je to tak vždycky. Máme tady samozřejmě i spoustu dalších, kteří hledají domov,“ sdělila ošetřovatelka z útulku.

Majitelku nyní čeká přestupkové řízení a patrně i pokuta. Mluvčí pražské policie Jan Daněk k tomu ve čtvrtek sdělil, že zaběhnutí psa do kolejiště metra není trestným činem.

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Čtyřletý kříženec ovčáka se do prostor metra linky A dostal ve stanici Petřiny a kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout i proud v metru. Před 13. hodinou se odchytová služba s hasiči a policisty přesunula do stanic Malostranská a Hradčanská, kde psa viděli.

U stanice Malostranská pes zaběhl do větrací šachty, odkud už nemohl utéct. Pracovník odchytové služby se pak nemohl malým otvorem k fence dostat. Podařilo se to až dvěma drobnějším policistkám, které ji vytáhly ven.

Mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík v pátek sdělil, že čtvrteční zastavení metra je pro DPP velkým problémem, přičemž náklady budou muset teprve vyčíslit.

„V tuto chvíli neřešíme, kdo je majitelem psa. To přijde na řadu až v dalších dnech včetně vyčíslení nákladů za přerušení provozu metra,“ sdělil Šabík.

