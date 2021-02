Než svého psa opustil, zabalil ho bezdomovec do mikiny a vybavil jídlem

„Psa policisté zajistili poblíž bistra v Radotíně. Strážníky nalezený čip zvířete ale nebyl registrován,“ uvedla mluvčí pražských policistů Ivana Seifertová.

Zlatě rezavého křížence pitbulteriéra původní páníček na další cestu životem vybavil mikinou na zahřátí a psími pochoutkami. „Přestože se osoby bez domova sami nacházejí v tíživé situaci, osudy němých tváří jim lhostejné ve většině případů nebývají,“ uvedla mluvčí.

Že psa opustil muž bez domova, zjistili strážníci ze svých interních databází. Podle policistů zároveň ovšem není možné konkrétního bezdomovce, kterému pes patřil, nalézt, pokud se sám nepřihlásí.

„Pro nás je to v ten moment opuštěné zvíře, kterému musíme pomoci. Zároveň ale nemůžeme dělat nic jiného, než ho předat útulku,“ řekla mluvčí.

A tak se také stalo. Strážníci psa převezli do trojského zařízení, kde na něj snad čekají nadějné vyhlídky. Do nového domova ale nemůže hned, nejprve musí do karantény. Od nálezu zvířete rovněž běží dvouměsíční lhůta, během které se o zvíře může majitel přihlásit. Po jejím uplynutí ztrácí na zvíře právní nárok.

Zájemci o adopci opuštěných zvířat mohou sledovat webovou stránku útulku nebo Instagram pražské městské policie.