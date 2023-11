Peníze pro radnice. Městské části chtějí zvýšit koeficient u daně z nemovitosti

Ten mimo jiné navrhuje zvýšit daň z nemovitosti v průměru o 1,8násobek a zároveň zavést inflační koeficient, který by daň každoročně zvyšoval, pokud vzroste inflace. Otázkou zůstává, zda prezident Petr Pavel na balíček neuplatní v příštím týdnu své veto.

Dobrá zpráva pro městské části je, že vláda v návrhu nakonec ustoupila od nápadu, že část výnosu z této daně obcím sebere. „Je to důležitý příjem obcí, a to z jednoho důvodu – je to jediný daňový příjem, jehož výši mohou obce přímo ovlivnit. Všechny ostatní daně centrálně nastavuje, vybírá a distribuuje mezi jednotlivé obce stát, a proto jsou samosprávy v oblasti svých příjmů de facto závislé na něm. A to mnohem více, než je obvyklé v zahraničí,“ popisuje zastupitel a bývalý náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Dodává také, že u daně z nemovitosti si obce díky koeficientům mohou vybrat, jak a co danit, což jim dává alespoň nějakou svobodu a flexibilitu v tom, jak své území spravovat. „Navíc výnosy z daně mají přímou návaznost na místo, kde se vyberou, což je veliké pozitivum jak pro obce, které to motivuje k rozvoji, tak pro poplatníky, kteří přímo vidí, na co jejich peníze plynou,“ říká Vyhnánek.

Ročně miliarda a půl

V loňském roce vybraly městské části na dani z nemovitosti dohromady 1,45 miliardy. To v kontextu rozpočtu hlavního města sice nevypadá jako závratná částka, ale pro městské části je to důležitý příjem, v případě velkých městských částí ve výši desítek milionů korun ročně. Vyhnánek by v zásahu navíc spatřoval ukázku nedůvěry ze strany státu.

2019: Zvýšení daně z nemovitosti ● K poslednímu velkému zvyšování místního koeficientu daně z nemovitosti došlo v Praze v roce 2019. ● Řada radnic se tehdy rozhodla využít možnosti zvýšit na svém území tuto daň a takřka polovina ze všech městských částí má od té doby nejvyšší možný koeficient s hodnotou 5. ● Nejvyšší velikostní koeficient mají Praha 1, Praha 3, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Praha 18, Praha 22, Březiněves, Ďáblice, Dolní Chabry, Kolovraty, Kunratice, Lysolaje, Petrovice, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Troja, Újezd a Zbraslav. ● Díky těmto změnám vybrali v roce 2020 městské části na dani z nemovitosti 1,4 miliardy korun, tedy zhruba o půl miliardy více než rok předtím.

„Obce, potažmo městské části by tím přišly o poslední zbytky už tak malé autonomie v oblasti svých příjmů. Byl by to signál, že stát samosprávám nedůvěřuje,“ míní.

Bohužel pro městské části nebude v případě schválení vládního balíčku zachování příjmů z daně z nemovitosti zadarmo. Místo toho totiž ministři plánují nové přerozdělení sdílených daní ve prospěch státu, což pro obecní rozpočty může znamenat citelný zásah. Navzdory tomu, že takřka všechny městské části prozatím ke zvýšení vlastních koeficientů nepřistoupily, neznamená to, že o něm neuvažují.

Ve vedení Prahy 9 se například podle jejího starosty Tomáše Portlíka (ODS) o zvýšení diskutuje. „Je to těžké téma, stále se tomu bráním, protože principiálně jsem proti zvyšování daní a slíbil jsem, že ji zvedat nebudu,“ sděluje Portlík.

„Na druhou stranu musím otevřeně přiznat, že vysoká inflace a s tím související růst cen zasáhl i naši městskou část a je možné, že brzy budeme stát před rozhodnutím, zda si zajistit dodatečné příjmy a zachovat kvalitu služeb, které poskytujeme obyvatelům ‚Devítky‘, nebo hospodařit se stejným rozpočtem a muset velmi neochotně rezignovat na zavedený standard,“ dodává.

Samotné zvýšení daně ze strany státu považuje starosta deváté městské části za zásah do svobodného rozhodování obcí. Věří nicméně, že tento nesystémový krok vláda v budoucnu zruší.

Prostředky na rozvoj školství

Městskou částí, kde zastupitelé už v červnu schválili zvýšení koeficientu od roku 2025, je Praha 5. Z původních 2,5 jej zvýšili na 4,5. Radní Prahy 5 pro finance Jolana Dočekalová (Praha 5 sobě) podotýká, že spíše než o navýšení jde o přiblížení se koeficientům podobně velkých městských částí. Připomíná také, že necelá polovina pražských radnic má už od ledna 2020 nejvyšší možný koeficient 5.

Magistrát otevřel otázku výše daně z nemovitosti v roce 2019 a řada radnic tehdy využila možnost si místní koeficient zvýšit. „Od roku 2020 do roku 2025, kdy by se u nás měla daň zvýšit, přišla městská část zhruba o 300 milionů korun,“ vypočítává Dočekalová s tím, že peníze mohla radnice použít například ve školství, kde zoufale chybějí finance na stavbu nových škol.

O žádosti Prahy 5, stejně jako o dalších, které se do září příštího roku přidají, budou v roce 2024 rozhodovat zastupitelé hlavního města. Jen oni totiž mohou svými hlasy změnit znění vyhlášky. Podle Vyhnánka má zájem o zvýšení místního koeficientu i řada dalších radnic. „V současné době ale vyčkávají, zda jim to magistrát umožní a také, jak se nakonec zachová stát,“ vysvětluje.