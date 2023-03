Oblíbená pekárna po třiceti letech zavírá, neustála nárůst cen energií

Zákazníci teď narážejí na zavřené prodejny, kterých firma Pane ke konci provozovala šest. Mříže jsou i před podnikovou prodejnou přímo v sídle pekárny v Dolním Bousově. Nabídku už připomíná jen křídou popsaná tabule slibující koláče, koblihy, šátečky, zákusky, chlebíčky a další typické zboží.

„Mrzí nás to, pekárnu jsme budovali s manželkou úplně z ničeho. Úspěšně jsme fungovali 31 let, dařilo se nám, stále jsme se snažili investovat do rozvoje, až jsme vytvořili jednu z nejlépe vybavených pekáren v této velikostní kategorii v Česku,“ řekl MF DNES jednatel společnosti Pane Rostislav Jakubec.

Pekařství za své výrobky pravidelně sklízelo i odborné ceny, například Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Firma slaným i sladkým pečivem zásobovala přes 130 odběratelů na Mladoboleslavsku, Jičínsku a v dalších okresech, tam všude si teď museli sehnat nového dodavatele, zároveň už firma zavřela celou síť vlastních prodejen.

Plyn i elektřina třikrát dražší

Nejdřív přišel covid, který způsobil první vlnu zdražování vstupních nákladů i omezení výroby. „Tehdy nás podržela vláda, která nám finančně pomohla. I když mnozí nadávají na Babiše, nám to pomohlo,“ vzpomíná Rostislav Jakubec.

Pak ale udeřila válka na Ukrajině a s ní skokové zdražení elektřiny a plynu. „V průběhu roku nám elektřinu zdražili trojnásobně. To jsme ještě ustáli, ale pak nám přišlo, že od letoška budeme platit za plyn místo 100 tisíc přes 300 tisíc, to už bylo jasné, že se další provoz nevyplatí. Kdybychom náklady promítli do ceny pečiva, bude neprodejné,“ vysvětluje Jakubec.

Firma v těchto dnech rozprodává vybavení, o práci postupně přišly čtyři desítky zaměstnanců jak přímo z pekárny, tak z jednotlivých prodejen. „Co mám informace od kolegů, tak se na podobný krok chystají i některé další pekárny. Pro lidi to bude znamenat, že už nebude takový výběr pečiva v regionech, jako byli dosud zvyklí,“ říká Jakubec.

Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel, Svaz pekařů a cukrářů v ČR. (13. října 2022)

Podle šéfa Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého jen loni ukončila provoz asi desítka středně velkých pekáren s celkovým obratem kolem jedné miliardy korun. „Nyní jsou v ohrožení hlavně malé pekárny se svými prodejnami, které většinou nedodávají přes obchodní řetězce. Ty mají obvykle ceny vyšší než velké provozy,“ vysvětluje Hlavatý.

Vyšší cena je především v menších městech u zákazníků hůř přijatelná. „Takové pekárny mají bohužel problém a zavírají,“ říká šéf pekařů. Skončit jich mohou ještě desítky, v některých oblastech v menších městech to podle něho může dojít tak daleko, že malé prodejny a pekárny přechodně vymizí.

Náročná situace to přitom není jen pro pekaře, ale i pro samotné zákazníky. Pečivo totiž podle Hlavatého meziročně podražilo o 48 procent, chléb v průměru o 42 procent. „Jaký bude další vývoj cen, to nemůžeme kvůli konkurenční soutěži odhadovat,“ dodává Hlavatý.