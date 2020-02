Soud potvrdil starostovi Pavlu Novotnému trest za výhrůžku vraždou

„Nejsou pochybnosti, že se obžalovaný (Novotný) skutku dopustil. Odvolací soud se ztotožnil se závěry nalézacího soudu, že předmětné jednání naplňuje znaky trestného činu nebezpečného vyhrožování. Z výpovědi poškozeného (Víta) vyplývá, že pociťuje důsledky jednání (Novotného) jako obtěžující. Podnikl kroky, aby ochránil sebe a svou rodinu. Trest není nepřiměřeně přísný,“ uvedl předseda odvolacího senátu Pavel Benda.



Pravomocně odsouzený řeporyjský starosta musí uhradit státu peněžitou sankci ve výši 66 600 korun. Pokud tak neučiní, čekají ho dva měsíce vězení.

„Jasně, že to zaplatím. Ale pro mě je důležité, že mohu prostřednictvím médií varovat potenciální oběti nebezpečného recidivisty Marka Víta. Děkuji, že mám další prostor. Dám si ještě dovolačku (míněno dovolání k Nejvyššímu soudu, pozn. red.), třeba ještě dostanu možnost říct do médií: Bacha, Marek Vít je podvodník,“ komentoval rozhodnutí soudu Pavel Novotný.

Rezignovat na post starosty odmítá.

„Já se soudím s takovýma hovadama, že mě jmenovali dokonce starostou v podmínce. Ani na jedinou vteřinu neuvažuji o nějaké rezignaci a hodlám dál pokračovat v boji s Markem Vítem,“ dodal Novotný.

Bývalého manžela televizní moderátorky Mirky Čejkové označuje dlouhodobě za podvodníka. Podal na něj desítky trestních oznámení, ale bezvýsledně.

Když v říjnu 2016 zmizel svědek, který byl s Novotným v kontaktu a z Víta měl strach, poslal Novotný pražské policii neobvyklý e-mail.

„Dobrý den, jsem novinář a připravuji úkladnou vraždu člověka, o kterém píši a který je, tedy byl vámi vyšetřován, protože se jedná o skutečně zrůdu a vy na to se*ete, rozhodl jsem se jej zabít. To bych ale možná měl ohlásit coby trestný čin vraždy ve stádiu příprav. Prosím o radu, jak to ohlásit tak, abych vám co nejvíce pomohl, tedy u vás na lince 158 či na nejbližší služebně. Mluvím naprosto vážně, prosím, nebrat na lehkou váhu. Jsem duševně zdráv a rozhodl jsem se pana Marka Víta zavraždit.“



Marek Vít Tvrdí o sobě, že je marketingovým manažerem FC Barcelona, vedení klubu však v minulosti vydalo prohlášení, že ho nezná.

U soudu v srpnu 2019 na dotaz Pavla Novotného přiznal, že v rozmezí let 2009 až 2015 pracoval ve sběrných surovinách v Chomutově.

Je exmanželem moderátorky Mirky Čejkové. Vzali se v roce 2005, když byl Marek Vít ve vězení za milionové podvody. Rozvedli se o šest let později. Čejková ho obvinila z domácího násilí.



Samozvaný manažer se rád fotí s celebritami na večírcích.

Bývalý bulvární novinář a nynější řeporyjský starosta tvrdí, že ve skutečnosti Vítovi neplánoval ublížit. Chtěl si prý vynutit pozornost policie a trochu ji rozhýbat, když se po trestních oznámeních podaných na Víta nic se nedělo.

„Možná ta forma, kterou jsem zvolil, nebyla úplně nešťastnější. Nemám v úmyslu zanechat své snahy dostat pana Víta před spravedlnost, ale rozhodně se to (výhrůžný e-mail) nebude opakovat. To, k čemu jsem se uchýlil, k tomu se uchylují naprostí zoufalci. V tu chvíli jsem byl naprostým zoufalcem. Po tom, co jsem s policií prožil (odložená trestní oznámení). Ale vím, že jsem schopen dostat toho člověka před soud i jinak. Hodlám se tím v budoucnu řídit,“ hájil se loni v září u soudu Novotný.

Poškozený Vít v jednací síni vypověděl, že přímo z Novotného strach nemá, ale bojí se jeho facebookových příznivců.

„Desetitisíce jeho sledujících mě sledovaly. Ti také říkali, že mě zabijí. Kamkoliv jsem přijel, někdo mě hned vyfotil a poslal mu to. Když byl na fotce někdo, koho neznal, hned zjišťoval, kdo to je, a vyhrožoval mu. Dělo se to tři roky v kuse,“ líčil Vít.

Novotný nakonec odešel od Obvodního soudu pro Prahu 5 s peněžitým trestem, což nyní jako správné rozhodnutí potvrdil Městský soud v Praze.

Pavel Novotný hovoří o Marku Vítovi (30. 9. 2019):



VIDEO: Vít je špičkovým sólo podvodníkem, říká Novotný

Před soudem nestál poprvé

Pavel Novotný byl v minulosti opakovaně potrestán za maření výkonu úředního rozhodnutí, protože řídil přes uložený zákaz.



V září 2015 propagoval ve Velké Bíteši s Ladislavem Hruškou jeho televizní kuchařku. S propagačním karavanem tehdy Novotný zaparkoval v zákazu vjezdu na mírném svahu, kde auto špatně zabrzdil. Vůz se rozjel a zranil chodkyni, zlomil jí například prsty na noze. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti dostal Pavel Novotný peněžitý trest 40 tisíc korun a dvouletý zákaz řízení. Zmíněné záznamy má v rejstříku již zahlazené, ve zkušební době se osvědčil.



Jeho jméno figurovalo také v civilních kauzách. Jako bývalý šéfredaktor týdeníku Spy svědčil před šesti lety ve sporu, který vedl s bulvárem herec Ondřej Vetchý. Časopis v roce 2013 napsal, že Vetchý přišel na vyhlášení Českého lva s milenkou. Ve skutečnosti ho doprovázela jeho žena. Manželé za to vysoudili na vydavatelství odškodnění ve výši 700 tisíc korun.

Svědek Pavel Novotný u soudu s Ondřejem Vetchým a jeho ženou (rok 2014):



VIDEO: "Dělník bulváru" Pavel Novotný: Nejsem debil, jsem profík

V roce 2017 Novotného zažalovali rodiče nezletilého chlapce, které bývalý novinář veřejně kritizoval kvůli videu, na němž celá rodina včetně dítěte zpívala píseň skupiny Ortel. „Nevíte někdo, co je to za lidi? Chtěl bych je nahlásit na sociálku a paní nechat zkontrolovat právo na občanku. Tatínkovi už asi nic nepomůže, ale ten chlapeček nemusí být stejný,“ napsal na Facebook, kde také chlapcova otce i jeho partnerku označil hanlivými výrazy.



Kritikou na adresu rodičů nešetřil ani před kamerou iDNES.tv (leden 2018):



VIDEO: Debilové, kritizuje Novotný video příznivců Ortelu

Soud v květnu 2018 rozhodl, že se Novotný musí rodičům chlapce písemně omluvit. S požadavkem na zaplacení 100 tisíc korun žalobci neuspěli.

Žádá smrt poslance Ondráčka

Od září 2019 je Pavel Novotný stíhán za přečin podněcování k vraždě. Na internetu loni v květnu opakovaně kritizoval cestu poslance KSČM Zdeňka Ondráčka na Ukrajinu, kde se komunistický politik zúčastnil oslav samozvané Doněcké lidové republiky. Novotný napsal, že by si přál, aby Ondráček visel.

Červený koberec pro komunistu Ondráčka (květen 2019):



VIDEO: Ondráček byl oficiálně přijat představiteli Doněcké lidové republiky

Co prohlásil Novotný na Twitteru o Ondráčkovi 15. 5. 2019: „Já bych si přál, aby za tohle Ondráček visel.“

15. 5. 2019: „Jsem pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d.“

15. 5. 2019: „Přeji si usmrcení poslance Ondráčka za velezradu. Nemusím to opakovat potřetí, že ne?“

11. 7. 2019: „Lidi jako jste vy (šlo o reakci na příspěvek Jiřího Dolínka, pozn. red.) nebo Ondráček není trestné utrácet či k tomu alespoň vybízet.“ zdroj: policejní usnesení o zahájení trestního stíhání Pavla Novotného, 27. 9. 2019



Novotnému hrozí až dva roky vězení. „Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. Neodvolám! Hus také neodvolal,“ komentoval obvinění řeporyjský starosta. Policie již vyšetřování případu uzavřela, účastníci se aktuálně seznamují se spisovým materiálem.