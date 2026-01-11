Tělo ženy bylo nalezeno 4. ledna minulého roku na plotě hřiště v Nosické ulici ve Strašnicích. Přes žádosti policie o pomoc při ztotožnění, nikdo ani po roce zemřelou nepoznal.
Při opětovném dotazu redakce iDNES.cz na pokrok v případu sdělil policejní mluvčí Jan Daněk, že koncem minulého roku dostali pražští kriminalisté tip na pohřešovanou ženu ze Slovenska.
„Pracovali jsme v součinnosti s kolegy ze Slovenska, kteří získali od rodiny pohřešované ženy vzorek DNA,“ uvedl mluvčí. Při porovnání obou vzorků však vyšetřovatelé zjistili, že se neshodují.
Policie pátrá po identitě ženy oběšené na dětském hřišti, zveřejnila její fotku
Policie proto svou výzvu opakuje a žádá veřejnost o spolupráci. Pokud by někdo zemřelou poznal, ať kontaktuje linku 158.
Žena byla silnější postavy, vysoká 165 centimetrů, věkově kolem 60 let. Na sobě měla bílé boty, kostkovanou košili a delší modrou bundu s kapucí lemovanou kožešinou.