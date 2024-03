Žena se zabila skokem z paneláku, kriminalisté hledají patrně jediného svědka

Mladá žena si vzala život v úterý 5. března, v brzkých ranních hodinách. Spáchala sebevraždu skokem z jednoho z nejvyšších pater panelového domu a svým zraněním na místě podlehla.

„V rámci prověřování skutku zajistili kriminalisté kamerové záznamy, na kterých je zachycen neznámý muž, jak prochází na chodníku kolem těla poškozené. Detektivové by ho potřebovali vyslechnout, jelikož je patrně jediným svědkem, který by mohl poskytnout doplňující informace, které by pomohly tuto tragédii objasnit,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

V případě, že neznámého kolemjdoucího na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.