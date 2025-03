Kam zaparkovat Středočechy? Na okrajích Prahy chystají nová parkoviště

Další mají vzniknout na Opatově, Ruzyni nebo v Horních Měcholupech. Zástupci těchto městských částí si od obřích parkovišť slibují, že alespoň částečně „odšpuntují“ ucpané ulice.

„S výstavbou dalších parkovacích míst neskončíme, dokud na všech okrajích města nebude možné pohodlně zaparkovat a přestoupit na MHD,“ prohlásil v roce 2021 při otevírání parkovacího domu na Černém Mostě (kapacita 886 aut – pozn. red.) tehdejší primátor a nynější náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Realita je ale trochu jiná – projekty nabírají značný časový skluz a některé se zcela zastavují.

Například na stavbu parkovacího domu pro 495 aut na Opatově v Praze 11 musel magistrát v lednu vypsat už druhé výběrové řízení. V předchozím tendru sice zvítězilo sdružení společností, jenže další z účastníků podal několikrát námitky. Soutěž kritizoval rovněž antimonopolní úřad, a tak magistrát následně zakázku zrušil. Stavba by tak mohla začít v nejlepším případě letos, což znamená zhruba dvouleté zpoždění oproti původnímu harmonogramu.

Čtyřpodlažní dům u stanice metra na Jižním Městě za 667 milionů korun má zajistit řidičům parkování v návaznosti na metro a autobusy MHD. Na střeše má být park, který má sloužit mimo jiné i seniorům z blízkého domova seniorů.

„Z pohledu Jižního Města, v jehož ulicích nyní řidiči odstavují auta, nové parkoviště situaci určitě zlepší. Navíc už jednáme s hlavním městem, aby tento objekt fungoval ve smíšeném režimu a mohli ho za výhodných podmínek užívat i naši obyvatelé,“ sdělil MF DNES starosta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS).

Uleví i Rozvadovské spojce

Ještě rozlehlejší má být odstavné P+R u terminálu Dlouhá Míle, který má do konce dekády vzniknout na odbočce rychlodráhy z Prahy do Kladna poblíž Letiště Václava Havla a OC Šestka. Parkoviště pro téměř dva tisíce aut bude jedním z hlavních přestupních bodů pro lidi dojíždějící do Prahy ze severozápadu, tedy například od Kladna, Slaného či Rakovníka.

Ti všichni, pokud zvolí automobilovou dopravu místo vlaku nebo autobusu, nemají nyní kde svá auta na okraji Prahy ponechat, a proto s nimi zajíždějí hlouběji do města. V důsledku toho jsou na denním pořádku kolony například na Rozvadovské spojce nebo na Evropské třídě.

„V této části Prahy je kapacita P+R stání nicotná, takže nově vybudované P+R parkoviště pro dva tisíce vozidel by mělo ulehčit zejména oblastem Veleslavína, Liboce, Střešovic, Vokovic a Dejvicím,“ upozornil Zdeněk Lokaj, dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT.

Jeho slova potvrzuje radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). „Naše městská část, kde žije více než sto tisíc obyvatel, dosud postrádá záchytné parkoviště P+R; ostatně stejně jako obchvat metropole. Proto je pro nás klíčová výstavba terminálu Dlouhá Míle s parkovištěm P+R na severní části Pražského okruhu. Tyto projekty výrazně sníží dopravní zátěž v oblasti,“ konstatoval Hrubeš.

Další P+R projekt Depo Zličín na západním okraji metropole, a dokonce přímo u zmíněné Rozvadovské spojky, byl nicméně loni v létě zastavený. Byl totiž součástí jiného projektu – nové konečné stanice metra B. A ta podle Hřiba nemá ekonomický ani dopravní smysl.

Z auta na vlak až do centra

Další z velkých parkovišť určených zejména Středočechům v budoucnu vznikne v Horních Měcholupech na jihovýchodním, tedy opačném okraji metropole.

„Bude stát v sousedství železniční zastávky a jeho kapacita bude 460 aut. Projekt již prošel prověřovací studií a očekáváme, že letos obdržíme od hlavního města účelovou dotaci na vyřízení stavebního povolení,“ sdělil MF DNES místostarosta Prahy 15 Michal Frauenterka (ODS).

V sousední Hostivaři již nedávno u nádraží menší P+R (74 míst) vzniklo a další je v dlouhodobém plánu. „Budoucí parkoviště kromě pohodlného přestupu na vlak přispějí po dokončení Hostivařské spojky a obchvatu Horních Měcholup ke zklidnění dopravy a zlepšení situace s parkovacími místy v obytných čtvrtích,“ dodal Frauenterka.