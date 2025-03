Radnice v Praze volají po rezidentním parkování. Modré zóny se opět rozšíří

„Nezazónované oblasti využívají mimopražští řidiči k bezplatnému parkování a místní rezidenti se tím dostávají do velmi nekomfortní situace,“ odůvodnili radní rozhodnutí rozšířit modré a fialové zóny placeného stání.

„Vyřízení žádosti trvá vždy tak tři čtvrtě roku, to, co je okolo Bulovky, už je součástí zón v Praze 8 jako celku. To, co teprve bude, asi za tři čtvrtě roku, je Střížkov. To je oblast, kde chceme zóny dále rozšiřovat,“ popsal proces vzniku zón mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Zóny tam podle něj vznikají, protože si to místní obyvatelé přejí. „Píší různé petice s mraky podpisů, protože to tam není zazónované a parkují tam Středočeši,“ uvedl.

Nové zóny nejsou třeba, zní z Prahy 7 a Prahy 10 Praha 10 rozšiřování rezidentských parkovacích ploch v blízké době neplánuje. Modrých parkovacích míst je tam přibližně 25 tisíc. V současnosti jsou modré zóny již nastavené všude tam, kde to situace umožní a kde to dává smysl. Praha 10 využívá i dalších opatření, která by měla zlepšit parkování – staví parkovací kontejnery, upravuje komunikace a využívá „chodníkového programu“, kdy se mění podélné stání na šikmé, čímž se zvyšuje kapacita parkovacích míst. Podle vedení Prahy 7 jsou zóny placeného stání po celé městské části, tedy není příliš možností, kam je dále rozšiřovat. Ačkoli má Praha 7 přibližně 9 700 placených parkovacích míst, ročně přibývá kolem 280 držitelů parkovacích oprávnění. „Snažíme se pracovat s kapacitou parkování, a kde to situace například při rekonstrukci ulice umožní, parkovací místa přidávat. Aktuálně se rekonstruuje ulice U Výstaviště, kde přibude 40 parkovacích míst,“ řekl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Nad ulicí V Holešovičkách rozšířila osmá městská část zóny placeného stání už na začátku loňského listopadu, v souvislosti s tím radnice uvedla, že je plánuje zavést i z druhé strany ulice. Tam se teď podle Šalka malují. Rezidentům tak přibude více než dva tisíce parkovacích míst.

„Parkovali tam lidé, kteří šli do nemocnice, a my jsme tam stát nemohli. Z důvodu kapacity zde není možnost zaparkovat. Jedná se o dva tisíce zaměstnanců společně s pacienty,“ popsal Šalek problémy, které rezidenti v okolí nemocnice Bulovka měli před vytvořením zón placeného stání.

Lidé přijíždějící do Prahy se vždy rychle naučí, kde mohou zdarma zaparkovat. „Problém s parkováním nastává, když se zamalují zóny v centru městské části. Auta nerezidentů se pak posouvají jako kruhy na vodě, když se do ní hodí kámen,“ uvedl Šalek.

„Na Střížkově kdysi zóny nechtěli, protože nedomysleli, že se ten kruh rozlije až k nim. To však před lety nemohl nikdo odhadnout, tehdy měli rezidenti pocit, že se tam parkuje v klidu a nechtěli platit zbytečně 1 200 korun ročně za parkování v modrých zónách. Najednou zjistili, že objíždějí polovinu své čtvrti a hledají místo pro své auto,“ dodal.

Zóny chtějí i jinde

O rozšiřování zón placeného stání uvažují i jiné radnice. Podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové nyní vznikají rozšíření pouze lokálního rozsahu. Jako příklad uvedla modré zóny platné od 1. dubna v ulici Radimova v Praze 6, kde se počet rezidentských parkovacích míst zvýší o 37. Ale i v šesté městské části chtějí mít více parkovacích míst pro své obyvatele.

„Praha 6 bude prověřovat možnost rozšíření ZPS (zón placeného stání – pozn. red.) do oblasti Malého Břevnova a staré Ruzyně,“ sdělil radní pro dopravu Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). „Dále řešíme možnost zvýšení ceny návštěvnického hodinového parkování z důvodu zajištění větší kapacity pro místní rezidenty,“ uvedl.

Praha 4 zruší oranžové zóny

Po šesti letech upraví nastavení stávajících zón placeného stání i Praha 4. „Budou platit od neděle od 17:00 do pátku do 17:00, tedy i přes noc. Zruší se oranžové zóny a přibude více rezidenčních modrých na úkor smíšených takzvaných fialových,“ sdělil radní Prahy 4 Jaroslav Míth (ODS).

Čtvrtá městská část má nyní 21 840 placených míst k stání a z toho jen 169 v návštěvnických zónách. Ty chce proto radnice rušit. Potenciál pro rozšíření modrých zón je podle Mítha na území podél Vltavy pod Hodkovičkami a na Novém Spořilově.

„Zóny chybí nejvíce v místech, kde vedle rezidentů často parkují nerezidenti, tedy u přestupních uzlů MHD nebo větších administrativních komplexů, kde je zvýšená poptávka po parkování,“ popsal Míth.

Na sídlištích obsluhovaných pouze autobusy MHD potenciál pro zavádění rezidentských míst čtvrtá městská část nevidí. Zóna na takovém místě podle radního situaci neřeší, naopak zhoršuje. Zóny placeného stání nyní využívá třináct městských částí. Někde by sice chtěli více parkovacích míst pro rezidenty, ale už modré zóny nemají kam namalovat.

„Domníváme se, že je třeba více modrých zón. V Praze 18 je ale už nemáme kam rozšiřovat,“ uvedla pro MF DNES mluvčí osmnácté městské části Ivana Svobodová.

I podle jejích slov chybí stání pro rezidenty nejvíc v oblasti stanic metra, kde nechávají svá vozidla lidé dojíždějící ze Středočeského kraje. „Okolí metra ale patří dopravnímu podniku, nikoli naší městské části. Tam, kde mohly zóny placeného stání být, tam už stojí,“ dodala.