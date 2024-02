Bez kreditů návštěvy Pražanů nezaparkují. Systém přidělá starosti, varuje radní

„Rozeslaný návrh nařízení celoměstské reformy Zón placeného stání byl sice připravený v souladu s cíli uvedenými v koaličním prohlášení rady, nicméně na konkrétní podobě zatím nepanuje koaliční shoda. Tu budeme hledat až nyní po obdržení připomínek městských částí. Jedná se tedy o ‚živý‘ materiál, u kterého může dojít ke změnám,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Proto návrh reformy zatím neobsahuje informaci o tom, jak by byly nastavené ceny. Už dříve ale Hřib označil současné poplatky za parkování na ulici jako příliš nízké. Při srovnání s komerčním stáním lze podle Hřiba říci, že město dotuje „uskladňování soukromého majetku na veřejném prostranství“ z více než 90 procent.

1 Ceny parkování

Současná vyhláška má za cíl kompletní změnu systému, jakým se ceny parkování v modrých zónách vytvářejí. Více do výsledné ceny promluví městské části.

Navíc poplatek pro rezidenty by se měl nově skládat ze dvou složek. Část peněz poputuje do městské kasy, odkud je město opět investuje do infrastruktury. Tento díl bude ve všech dotčených městských částech stejný.

Výši druhé části poplatku si určí jednotlivé radnice. Ty nadále dostanou možnost rezidentům nabídnout mezi menší zónou parkování pouze v okruhu jejich bydliště, nebo zakoupením parkovacího oprávnění na celou městskou část. Radniční složka ale nesmí být vyšší než magistrátní.

S tímto návrhem nesouhlasí například Praha 2. „Takové rozhodnutí považujeme za nesystémové, a to i s ohledem na hraniční oblasti jednotlivých městských částí, ve kterých by v důsledku obyvatel jedné části hradil odlišnou cenu za stejné parkovací místo než obyvatel sousedního městského obvodu. Praha 2 by uvítala zavedení cenových pásem, které by odlišilo centrum od okrajových částí,“ stojí v připomínce radnice.

Další novinkou v tomto bodě by byla možnost kupovat si oprávnění i měsíčně.

2 Hodinový kredit pro návštěvy

Novela počítá také s větší ochranou rezidentů. Podle návrhu by už nemělo být možné si volně zaplatit hodinové parkování nerezidenta v modré zóně přes mobilní aplikaci. Návštěva, která přijede autem, bude moci zaparkovat pouze na cílenou pozvánku. Fungovat to bude tak, že držitel parkovacího oprávnění aktivuje návštěvě svůj „hodinový kredit“, který si předtím nakoupil.

„Novinka se nejeví jako přínos, protože rezidentům přidělává starost, aby do systému zadávali registrační značky vozidel svých návštěv a hlídali si čerpání omezeného přídělu 120 hodin na rok. Tato změna navíc do rezidenční zóny plošně přidává další cenově zvýhodněná vozidla,“ popisuje radní Prahy 7 pro dopravu Pavel Zelenka (Praha 7 sobě).

Praha 1 podle radního pro dopravu Vojtěcha Ryvoly (dříve ANO) podporuje, aby si radnice mohla cenu kreditů určit sama. Prvních 30 hodin by mělo být podle radního levnějších než zbylých 90, ale přesto minimálně ve výši průměrných cen tamních podzemních parkovišť.

3 Zásobování, carsharing a jednostopá vozidla

Nařízení magistrátu dále počítá s některými výjimkami. Krátkodobě si budou moci v modrých zónách zaplatit stání řidiči vozidel zásobování, a to buď na 15 nebo 30 minut. Virtuální hodiny budou spouštět skrze magistrátní aplikaci.

„Tímto opatřením odkážeme řidiče na parkování v modré zóně, ovšem pouze za předpokladu, že v daném místě bude volno. Což je v centrální části a na exponovaných místech takřka nereálné. Výsledkem bude zásadní zhoršení logistiky a zásobování, které povede ke zvýšení nežádoucího parkování zásobovacích aut na chodnících nebo přímo v jízdních pruzích, proti kterému se snažíme bojovat,“ kritizuje opatření radní Prahy 2 pro dopravu Tomáš Halva (TOP 09).

„V navrhované reformě také postrádáme zpoplatnění parkování jednostopých vozidel. Motorky a skútry často zabírají i jedno celé parkovací místo a jsou hojně využívány soukromými společnostmi, které provozují jejich sdílení,“ dodává. Praha 9 vedle toho také kritizuje zvýhodněný ceník pro sdílená auta.

4 Paušál ve smíšených zónách

Prostřednictvím novely by mělo také dojít ke sjednocení parkování ve smíšených fialových zónách. V těch by měl platit návštěvnický celoměstský paušál, za který si bude moci oprávnění pořídit kdokoliv. Tento řidič pak může zaparkovat na fialové kdekoliv v metropoli.

Byť se o ceně bude teprve jednat, mělo by být povolení cenově odstupňováno podle typu auta. Řidiči nízkoemisních vozidel by měli platit méně než řidiči běžných vozidel. Starší auta, která splňují jen emisní normu Euro 5 nebo nižší, nedostanou oprávnění kvůli ochraně životního prostředí.