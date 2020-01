V Praze 9 zavedli zóny placeného parkování, řada řidičů ještě nemá kartu

Ulice přeplněné parkujícími auty, taková byla až dosud každodenní realita v mnoha oblastech Prahy 9. To se však od 6. ledna zásadně změnilo, neboť na území městské části začaly vůbec poprvé fungovat zóny placeného stání.

Nové opatření se týká lokalit Libeň a Vysočany, které sousedí s Prahou 8, kde zóny platí už dávno.



Hned první den od spuštění byl v Praze 9 rozdíl oproti nedávné minulosti na první pohled jasně patrný.

„Výjimečně vidíme poloprázdné ulice, to je pozitivní. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ popsal pondělní stav radní Prahy 9 pro dopravu Tomáš Holeček (ODS).

Znatelně více prostoru pro rezidenty bylo především v okolí stanic metra Českomoravská nebo Vysočanská. Jenže kromě přespolních zde v pondělí volně neparkovali ani zdaleka všichni místní obyvatelé. Neboť mnozí z nich si včas nestihli zařídit parkovací oprávnění. „Bohužel řada řidičů vyzvednutí odkládala, takže nyní musí stát dlouhé fronty,“ doplňuje radní Holeček.

Přitom radnice spustila prodej parkovacích karet už loni v listopadu. Zpočátku však chodilo v průměru třicet až padesát žadatelů denně, nyní jich je až 150 každý den. Praha 9 kvůli tomu musela rozšířit otevírací dobu úřadu v Sokolovské ulici.

Podle radnice si dosud oprávnění vyzvedlo kolem tří tisíc zdejších obyvatel. Praha 9 ale očekává, že se v příštích dnech a týdnech ještě přihlásí zhruba 1 500 lidí. Možnost výhodně parkovat totiž mají všichni obyvatelé Prahy 9 bez ohledu na to, zda bydlí přímo v regulovaných oblastech.

Rezidenti ročně za jedno auto zaplatí 1 200 korun, obyvatelé starší 65 let nebo zdravotně postižení uhradí pouze 360 korun. Vlastníky nemovitostí a podnikatele v městské části pak parkování vyjde na 7 000 korun za rok.

Zóny na území Prahy 9 ovšem nejsou vyhrazeny pouze místním. Místo modrých rezidenčních jsou zde všude nakresleny smíšené zóny. Ty sice umožňují kdekoliv odstavit auto i návštěvníkům, ovšem pouze krátkodobě a za hodinový poplatek. Ten by se navíc měl minimálně v okolí O2 areny během koncertů a dalších akcí ještě výrazně navýšit.

V každém případě kdo si první den nezajistil parkovací oprávnění nebo si v automatu nekoupil lístek, toho může přijít stání v Libni a Vysočanech draho. Speciální vozy s kamerami, které v zónách kontrolují parkující auta podle registračních značek, totiž okamžitě vyrazily i sem.

„Není možné mít zpočátku benevolentnější přístup. Od prvního dne v Praze 9 platí pravidla stejně jako všude jinde,“ vysvětluje Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK), která má parkovací zóny na starosti.

Konec odkladiště pro přespolní

Hlavním cílem postupného zavádění zón placeného stání je odradit tisíce mimopražských řidičů, aby na úkor rezidentů denně a bezplatně nechávali svá auta v ulicích při cestě do práce. Tito motoristé tak kvůli rozšiřování zón obvykle parkují dál od centra, čímž se problém odsouvá dál k periferii.

I proto sousední městské části, kde systém zatím nefunguje, s napětím očekávají, jaké bude mít zavedení zón v Praze 9 dopad pro ně.

Pokud se situace s parkováním výrazně zhorší, mohla by zóny brzy zavést Praha 18 (Letňany), případně i Praha 14, která zahrnuje například Černý Most či Hloubětín. Praha 9 nevylučuje, že v příštích letech nechá zóny rozšířit i do dalších svých částí.

Systém zón placeného stání postupně zavádí magistrát na žádost jednotlivých městských částí. Už v listopadu se znovu významně rozšířily zóny v Praze 5 a Praze 6. Od prosince zasáhla další vlna i Prahu 4.

V dohledné době se mají dostat parkovací zóny i na území Prahy 10. „Z naší strany jsou už všechny podklady hotové. Nyní čekáme, kdy se magistrátu povede zóny zavést,“ tvrdí místostarosta Prahy 10 pro oblast dopravy Martin Sekal (ODS).

Podle něho se má regulace v první etapě dotknout především území Vršovic a Strašnic. Není ale zatím jasné, jestli zde budou zóny fungovat ještě letos.