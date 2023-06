Praha chce stavět P+R parkoviště i pro rezidenty, první je v Nových Butovicích

Petr Kulhánek bydlí v Nových Butovicích od 90. let. Za tu dobu se podle něj situace s parkováním dramaticky proměnila. „Ještě tak před deseti lety jsem neměl problém zaparkovat s autem před vchodem do domu, teď je to hodně o náhodě. Už se ani nedá říct, kdy je to přes den lepší a kdy horší,“ popisuje. Problém vidí především v množství aut dojíždějících lidí ze Středočeského kraje.

„Sem dojedou a dál to neřeší. A my se pak můžeme jít klouzat,“ dodal. Jeho slova potvrzuje i starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). „Sídliště bylo skutečně koncipované na úplně jiný počet aut, těch stání je opravdu málo. Lidé ze středních Čech tu různě bloudí, hledají místo prakticky kdekoliv,“ řekl Vodrážka.

Pro rezidenty i přespolní

Částečnou úlevu si v Praze 13 politici slibují od nového parkovacího domu, který město v pátek otevřelo na rohu Petržílkovy a Bucharovy ulice. Nahradilo tak menší parkoviště u stanice metra.

Veřejná garáž pro místní Hlavní město se chce více zaměřit na stavbu P+R parkovacích domů, kde by zároveň mohli pohodlně parkovat také rezidenti z okolí. První projekt nyní funguje v Nových Butovicích, kde je pro tamní obyvatele připraveno 180 míst, cena stání je 2 200 korun. Volná místa podle technické správy komunikací stále jsou. Případný zájemce může na stránkách www.tsk.cz vyplnit online formulář, případně dojít přímo za správcem parkovacího domu. Na vyhrazené parkování se posléze uzavře klasická nájemní smlouva na jeden rok. Technická správa komunikací nabízí stání za poplatek i v dalších částech metropole.

„Tuto stavbu jsem zahajoval jako primátor, teď ji dokončuji v roli radního pro dopravu. Chtěl bych všem poděkovat za odvedenou práci,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Několikapodlažní dům nabízí v součtu 380 parkovacích míst. Specifický je v tom, že neslouží pouze pro návštěvníky, ale také pro rezidenty.

„Tenhle dům je koncipován jako dvojgaráž. Dolní část je určená pouze pro rezidenty, ti mají k dispozici 180 míst. Horní část je pro návštěvníky, pro které je připraveno 200 stání. Vjezdy jsou pro každý typ samostatné, rezidenti využívají magnetické karty,“ přiblížil místopředseda představenstva Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) Filip Hájek.

Návštěvníci za 24hodinové stání zaplatí 50 korun, rezidenti platí měsíčně 2 200 korun, podnikající osoby pak ještě o 400 korun na měsíc více.

„Chci jednat s TSK, aby ta cena byl upravena v tom smyslu, aby nebylo výhodnější parkovat denně na P+R místech. Ale na druhou stranu je faktem, že jako rezident máte své místo garantované,“ řekl Vodrážka.

Politici se neobávají, že by placený parkovací dům zel prázdnotou. A to i přesto, že v okolních ulicích se dá zaparkovat zadarmo.

„My máme data, která nám ukazují, že padesátikoruna není vyloženě demotivační. Musíte si uvědomit, že tady je to za závorou, navíc tu bude nepřetržitý dohled pracovníků TSK. Kromě toho tu auta stojí pod střechou, má to svoje výhody,“ dodal Hřib.

Parkovací dům v Nových Butovicích nemá ulevit jen okolním ulicím, ale také životnímu prostředí. Střecha je porostlá vegetací, připravený je také systém pro fotovoltaické panely.

„Oproti původnímu projektu se například měnila světla v objektu. Ta nyní systém umí stmívat podle intenzity osvětlení, jsou tu také pohybová čidla. Tím se snížil výkon potřebný pro osvětlení na polovinu,“ uvedl vedoucí projektu Josef Holada z firmy Metrostav DIZ, která na projektu spolupracovala se společností Trigema.

Bude se pokračovat

V objektu jsou také vyhrazená parkovací stání pro dobíjení elektromobilů, ve veřejné i neveřejné části shodně po dvou. Další by tam měla vzniknout ještě dodatečně.

Zástupci města chtějí budovat parkovací domy podobné tomu v Nových Butovicích i v jiných částech metropole. „V některých lokalitách za mě skutečně smysl dává ta kombinace stání pro rezidenty a návštěvníky,“ nastínil Hřib.

Příkladem může být projekt na Dědině, kde se chystá 290 míst pro rezidenty. Další stavbu P+R parkoviště chce metropole zahájit letos na Opatově, v plánu je i projekt u stanice metra Depo Hostivař.

Některá parkoviště ale budou sloužit pouze pro návštěvníky Prahy. Bude tomu tak třeba u plánovaného dopravního terminálu na Smíchově, kde má vzniknout až tisícovka stání pro auta. Stejný počet míst tam najdou také příznivci cyklistické dopravy.

Dalším velkým projektem je zamýšlené záchytné parkoviště na Zličíně. Praha ho chce budovat ve formě PPP projektu. Vzniknout by v něm mělo 1 400 parkovacích míst pro město a 550 pro tamní obchodní centrum. Magistrát zároveň v té samé lokalitě připravuje další parkovací dům s kapacitou čítající celkem 450 míst.