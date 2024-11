Opilec v MHD osahával dívky, pak urážel ženu. Dopadli ho rychle díky Panik tlačítku

Kontrolka Panik tlačítka se na pultu centrální ochrany městské policie rozblikala v pondělí pár minut po půl čtvrté odpoledne. Incident se odehrál v Kladně na autobusové zastávce v ulici Petra Bezruče u nákupního centra, kde muž podle svědků útočil na šestašedesátiletou ženu.

„Strážníkům popsala, že byla na zastávce vulgárně a rasisticky urážena neznámým mužem. Dokonce se na ni měl rozeběhnout a pokusit se ji napadnout,“ uvedla mluvčí kladenské policie Zuzana Hokrová.

Strážníci následně dopadli muže, který odpovídal popisu, u vstupu do obchodního centra. Zjistili, že podezřelý ještě před incidentem na zastávce obtěžoval dvě nezletilé dívky v autobuse. „Měl jim sahat do vlasů a jednu z nich měl dokonce plácnout přes zadek. Toto hlídce potvrdily i přítomné slečny, kterým bylo pouhých patnáct a šestnáct let,“ sdělila Hokrová.

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Pavlova sice tvrdil, že nic neprovedl, a strážníky několikrát urazil, následně přivolaní policisté ho však zadrželi a převezli do cely předběžného zadržení. „Muže vyzvali k provedení dechové zkoušky. Ta byla pozitivní a podezřelý nadýchal 2,61 promile alkoholu,“ doplnila Hokrová. Policisté zahájili trestní úkony pro výtržnictví a případ s pomocí řady svědků dál vyšetřují.

Tlačítko ten den posloužilo dvakrát

Panik tlačítko využil další řidič kladenského autobusu hned o dvě hodiny později ve Vodárenské ulici na zastávce U Hvězdy.

„Strážníci tu od řidiče autobusu zjistili, že když přijížděl do zastávky, vytroubil osobní auto, které zde nemělo co dělat. To odjelo, ale vzápětí ke dveřím autobusu přišel neznámý muž a začal kopat do dveří. Když řidič dotyčného vpustil dovnitř, muž začal lomcovat dělícím plexisklem a to poškodil. Z autobusu poté utekl,“ přiblížila Hokrová.

Duchapřítomný cestující zachytil incident na video, které poskytl strážníkům. Ti díky svědkům našli převlečeného podezřelého v nedaleké pizzerii, kde byl zadržen. Kvůli nízké škodě odhadnuté na méně než pět tisíc korun byl čin označen za přestupek.

Podle zástupce ředitele městské policie Jaroslava Rosenkrance jsou autobusy MHD Panik tlačítky vybaveny od roku 2022. „Tlačítka slouží pro pomoc řidiči nebo cestujícím v případě napadení, ohrožení života či majetku. Po jejich aktivaci se signál okamžitě zobrazí na pultu centrální ochrany, což umožňuje rychlý zásah hlídky,“ vysvětlil.