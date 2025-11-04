Pojízdný skleník vysoký 8,5 metru, který chrání před nízkými teplotami vzácnou severoamerickou palmu, vznikl loni v říjnu.
„Naši žáci se svými mistry ze stavebních oborů vybudovali speciální kolejiště a samotný skleník umístili na podvozek. V zimě je rostlina chráněna před silnějšími mrazy, a v létě naopak ‚palmový dům‘, jehož výška je 8,5 metru a váha přesahuje půl tuny, odsuneme, aby měla rostlina dostatek vzduchu a maximální sluneční požitek,“ popsal zástupce ředitele SOŠJ Eduard Chvosta.
Jedná se pravděpodobně o největší a nejstarší exemplář palmy druhu Washingtonia robusta v republice. Stoletá rostlina původem ze Severní Ameriky vyrostla do výšky úctyhodných šesti metrů. Překonala tak možnosti skleníku ve školní botanické zahradě.
„Pokácet, nebo nechat uhynout národní unikát nepřipadalo samozřejmě v úvahu, proto jsme začali společně se studenty hledat způsoby, jak palmu zachránit,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.
Inspiraci k originálnímu řešení našla škola v německých Drážďanech, kde tímto způsobem chrání v parku zámečku Pillnitz 250 let starou kamélii.
Botanická zahrada slouží především žákům zahradnických oborů SOŠJ, ale je otevřená i veřejnosti. Návštěvníci mají vstup zdarma. Zahrada je přístupná celoročně.
Během roku se zde konají různé tematické akce, například výstavy dýní a zeleniny s tvořivými dílnami pro děti. Součástí areálu je také prodejna květin, která má otevřeno každý všední den od 8 do 15 hodin.
