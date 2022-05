V Holešovicích se usídlili padělatelé peněz, v kanceláři měli přes milion

Padělatele zadrželi kriminalisté v březnu na parkovišti v Praze 5. Při prohlídce zmíněné kanceláře pak zajistili tiskárny, přes milion korun v hotovosti, mobilní telefony a chemické látky. „Ty byly používány k úpravě papíru, ze kterého se padělky vyráběly, a jejich kvalita se postupem času zlepšovala. Padělatel se vyvíjel a ve své práci se zlepšoval,“ uvedl k případu policejní mluvčí Jan Daněk.

Sedmatřicetiletý muž byl velmi opatrný, často dílnu stěhoval a navíc při udávání peněz do oběhu spolupracoval s prostředníkem, aby k němu vedlo co nejméně stop.

Kriminalisté si zvýšeného počtu padělaných bankovech v hodnotě 2 000 korun začali všímat na podzim roku 2020. Primárně podezřelí muži bankovky používali při platbě za jízdy alternativními taxislužbami, k platbám za dovoz jídla a podobně. Jména a adresy si vždy vymysleli. „Dokonce byly těmito padělky opakovaně placeny pokuty revizorům za černé jízdy, kdy na základě prvních přijatých padělků začali být revizoři pozorní a další již rozpoznali,“ doplnil mluvčí.

Zajímavostí je také to, že se falešné peníze začaly objevovat na drogové scéně, kde se nejprve používaly při platbě za drogy. Napálilo se tak několik dealerů. „Pak se ale začaly objevovat i u narkomanů, kteří je dostávali ‚zadarmo‘ v momentě, když nakupovali drogy. Jejich úkolem pak bylo tyto bankovky udávat do oběhu a při dalším nákupu drog odevzdat jednu třetinu jejich hodnoty zpátky. To již ale v originálních bankovkách,“ popsal postup Daněk.

Případ kriminalisté vyšetřují pro trestné činy padělání a pozměnění peněz. Ve vazbě jsou tři muži, kterým hrozí až deset let odnětí svobody.

V uvedeném období, kdy muži v dílně padělali peníze, eviduje Česká národní banka záchyt 1432 padělaných bankovek v nominální hodnotě 2 000 korun.