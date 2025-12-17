Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

  17:20,  aktualizováno  17:20
Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k okamžitému upozornění zaměstnanců. V roce 2010 se totiž ve stejném vodním příkopu topil Kawiho otec Pagy. Nehodu přežil, zachránila jej totiž ošetřovatelka.

„Situaci nebereme na lehkou váhu, a ačkoliv je chov lidoopů u vodních bariér praxí těch nejrespektovanějších zoologických zahrad světa – můžeme jmenovat San Diego, Melbourne, Lipsko, Dublin, Frankfurt, Vídeň a mnoho dalších, připravujeme nové stavebně-technické řešení expozice,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské zoo Filip Mašek.

„Než k této náročné stavební akci přistoupíme, dochází zatím k dílčím úpravám expozice a na místo mimo jiné instalujeme systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k okamžitému upozornění zaměstnanců,“ dodal.

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

Na případ orangutana Pagyho z roku 2010 upozornila na Facebooku Lucie Ševčíková.

„V roce 2010 se ve stejném vodním příkopu, kde se před pár dny utopil pětiletý sameček Kawi, topil i jeho otec Pagy. Ten měl ale štěstí, že poblíž byla vrchní ošetřovatelka Denisa Ryšková , která pro něj do vody skočila, vytáhla ho, začala ihned s oživováním a podařilo se jí ho zachránit... a mě by docela zajímalo jak se k tomu postaví nové vedení Zoo, když se na to za bývalého ředitele posledních 15 let kašlalo...,“ napsala.

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.
Pro svou zvídavost a akrobatické kousky je malý orangutan Pustakawan neboli Kawi častým oblíbencem návštěvníků zoo
Noční hnízdo na spaní Kawi nadále sdílí se svou matkou Mawar, která je zároveň jeho učitelkou
Malý orangutan Kawi se zdokonaluje v nejrůznějších dovednostech, které jsou v životě orangutana nezbytné. Jednou z nich je například stavba odpočinkového hnízda z dřevité vlny.
9 fotografií

Pod příspěvkem se vyjádřila samotná zoo. „Zoo Praha tuto situaci opravdu nebere na lehkou váhu, ba naopak se intenzivně zabýváme stavebně-technickým řešením expozice. Všem komentujícím bychom rádi připomněli, že ty nejlepší světové zoologické zahrady využívají vodní bariéry v chovu lidoopů,“ stojí v reakci zoo.

Rizika podle ní existují vždy, stejně jako v přírodě. „Opakujeme však, že jsme si vědomi, že po této události není možné, aby expozice v Zoo Praha nadále zůstala v této podobě,“ uzavřela zoo.

