Poskakujícího vozidla, kterému se kouřilo z proražené přední pneumatiky, si strážníci všimli 1. února večer Podchýšské ulici. Vážný defekt však řidiče neodradil a ve své cestě pokračoval odhodlaně dál.
Podezřelé auto strážníci okamžitě zastavili a muže z vozu vyzvali k předložení dokladů. V tu chvíli se ještě šofér, který se stačil přesunout na místo spolujezdce, pokoušel strážníky přesvědčit, že on auto patřící jeho matce neřídil. Po chvíli si však uvědomil, že zapírání nebude nic platné.
„Pil jsem pivo a tak. Pět piv, šest, deset piv... já nevím,“ odpověděl muž na dotaz, zda před jízdou požil alkohol. Dechová zkouška pak ukázala více než 1,7 promile.
„Jsem debil. Nevím, jak to mám říct. Jsem kretén,“ zareagoval šofér, který na čas přijde o řidičák.
