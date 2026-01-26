Opilý řidič narazil při parkování do tramvaje. Nadýchal téměř čtyři promile

  10:38
Dnes ráno se v ulici Milady Horákové v Praze 6 srazilo auto s projíždějící tramvají Následná dechová zkouška u řidiče osobního vozu ukázala téměř čtyři promile alkoholu. Incident dál vyšetřují policisté.

Nehoda se stala po půl deváté hodině ranní na křižovatce ulic Milady Horákové a Kamenické, kde osobní auto značky BMW nabouralo do projíždějící tramvaje.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka ke střetu došlo, když řidič vozu parkoval. Šoférovi při zkoušce na alkohol naměřili hodnotu blížící se čtyřem promile.

Srážka automobilu a tramvaje v ulici M. Horákové v Praze 6. (26. ledna 2026)
„Lze předpokládat, že se věcí budeme zabývat pro trestný čin podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělil Daněk. Při nehodě se nikdo nezranil.

Policie ani web Pražské integrované dopravy neuvedl, že by havárie významně ovlivnila provoz MHD v místě a okolí.

