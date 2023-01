Podnapilý muž ničil v Praze tramvaj, pak utekl vybitými dveřmi

Na konečné zastávce Sídliště Řepy vykázal řidič tramvaje linky číslo 10 podnapilého muže, který obtěžoval svým nevhodným chováním ostatní cestující. Neznámý vystoupil z tramvaje a počkal si, až se vůz otočí, pak nastoupil zpět. Když se tramvaj rozjela, vytrhl bezpečnostní kladívko a začal ničit její interiér.

Nejprve vysklil několik výplní u vstupních dveří a poté prohodil kladívko dveřmi do kabiny řidiče. To se zastavilo až za řídícím panelem. Celý incident se odehrál 16. ledna poblíž křižovatky Makovského a Drahoňovského na Praze 6, kolem osmé hodiny večer.

Policisté zajistili kamerové záznamy, na nichž je zachyceno jednání neznámého pachatele, který nakonec vysklenými dveřmi z tramvaje vylezl. Ačkoliv byly použity všechny pátrací prostředky, muž zatím nebyl nalezen. V případě dopadení a odsouzení mu za trestný čin poškození cizí věci hrozí až rok za mřížemi.

Policie také přidává popis pachatele: česky hovořící muž ve věku 30 až 35 let, světlé pleti, kratší tmavé vlasy, 175 až 180 cm vysoký. V době události byl oblečen do khaki bundy, tmavých kalhot a na zádech měl šedý batoh. Policie žádá veřejnost o jakékoliv informace, které by mohly vést k jeho nalezení. Pokud muže na záznamu poznáváte, můžete kontaktovat linku 158.