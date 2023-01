Řádění za čtvrt milionu. Opilec rozmlátil tramvaj, kladívko těsně minulo řidiče

Incident se odehrál 16. ledna poblíž křižovatky Makovského a Drahoňovského na Praze 6, kolem osmé hodiny večer.

Řidič tramvaje musel opilce vykázat na konečné zastávce Sídliště Řepy. Neznámý sice vystoupil, ale počkal až se souprava otočí a nastoupil zpět. Když se tramvaj rozjela, vytrhl bezpečnostní kladívko a začal ničit její interiér.

Chtěl se vrhnout i na kabinu řidiče. Když se mu to nepovedlo, vylezl vysklenými dveřmi a zvenku mrštil kladivo do předních dveří tramvaje. To prolétlo sklem a dostalo se až do kabiny řidiče. Ve výsledku ho minulo jen o vlásek. Podle šoféra výtržník ihned poté utekl směrem na sídliště.

„Tramvaj ještě opravená není, museli jsme sehnat poškozená okna. Počítáme s tím, že se tramvaj po opravě vrátí zpátky do provozu až v průběhu února,“ sdělila portálu iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

24. ledna 2023

Celkově DPP počítá s šedesáti hodinami opravných prací. Podle původních informací byla nejprve odhadovaná škoda ve výši 400 tisíc korun. DPP nyní škodu spočítal na 250 tisíc korun. Vandalismus na dopravních prostředcích přitom není nijak výjimečný.

„Obdobný případ se stal například na Silvestra. Celkově jsme za loňský rok vyčíslili škody po vandalech na dva miliony korun,“ řekla mluvčí.

I řidič tramvaje potvrdil, že některé linky – zejména ty noční – často vezou konfliktní cestující.

„Na linkách 9 a 10, které jezdí přes celou Prahu, jsou jich dva druhy: ti, kteří na konečné v pohodě vystoupí, a druzí, ti jsou agresivní. Je to půl na půl. Ale dalo by se říct, že poslední dobou je to čím dál tím horší,“ zhodnotil situaci řidič tramvaje.

Neznámého vandala nyní hledá policie, jeho jednání je zachycené na kamerových záznamech. Ačkoliv policisté použili všechny pátrací prostředky, muž zatím nebyl nalezen. Proto žádají veřejnost o informace, které by jim mohly při pátrání pomoci.