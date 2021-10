Kamení z převráceného kamionu zasypalo Pražský okruh, tvoří se kolony

„Došlo k dopravní nehodě nákladního automobilu, kterému zřejmě za jízdy praskla pneumatika,“ oznámil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Kamion se vlivem nárazu do svodidel přetočil do protisměru a kameny, které převážel, zasypaly směr na dálnici D1. Částečně průjezdný zůstal pouze odstavný pruh.

Podle Hrdiny byl řidič kamionu lehce zraněn a po ošetření jej záchranáři převezli do nemocnice.

V opačném směru na letiště se krátce na to stala související nehoda, protože do kusu kamene narazila dodávka. I v tomto směru lze proto očekávat zdržení do uklizení následků nehody.