Pražskou ODS čeká v blízké budoucnosti jednání o možných předvolebních koalicí.
Ohledně složení kandidátky ODS do voleb rozhodnou primární volby, jejichž termín stanovil Regionální sněm ODS Praha na nejpozději do 30. dubna.
„Jednou z pravděpodobných možností je pokračování projektu SPOLU. Nám v Praze spolupráce těchto tří stran dlouhodobě funguje a volby vyhráváme,“ říká Udženija.
Podle ní je volba Tomáše Portlíka na post kandidáta na primátora hlavního města „více než logickým krokem“.
„Je to zkušený komunální politik, zná fungování města do detailu a opakovaně prokázal, že umí nést odpovědnost. Jeho práce na Praze 9 i na magistrátu ukazuje, že umí spojovat vizi s konkrétními výsledky, a právě tyto vlastnosti jsou dnes pro vedení města klíčové,“ dodává Udženija.
Tomáš Portlík je starostou Prahy 9 a též je předsedou zastupitelského klubu SPOLU na Magistrátu hlavního města Prahy.
Na Praze 9 získal „velmi silný“ mandát, který opakovaně obhájil. Z hlediska volebních výsledků patří k dlouhodobě nejúspěšnějším starostům v Praze.
|
Okamuru se opozici nepodařilo odvolat. Podpořilo ho všech 108 poslanců koalice
„V posledních letech je debata o budoucnosti města často zatížena ideologickými spory, které Pražany spíše rozdělují, než aby přinášely řešení. Mojí ambicí je soustředit se na konkrétní kroky, odpovědná rozhodnutí a výsledky, které budou mít skutečný a pozitivní dopad na každodenní život lidí v Praze,“ okomentoval Tomáš Portlík svoji nominaci na post primátora hlavního města.