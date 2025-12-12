Území Prahy se bude pro účely cest za hranice metropole nově počítat jako tři tarifní pásma místo dosavadních čtyř. Rada hlavního města Prahy tím chce zmírnit dopady zdražení jízdného ve Středočeském kraji a jednorázových jízdenek v Praze.
Ve skutečnosti tak uleví jen obyvatelům měst v nejbližším okruhu Prahy.
Do konce roku 2025 tvoří Prahu čtyři tarifní pásma. Dvě okrajová B a 0 a dvě vnitřní, obě označená shodně P. Pro cestu z měst například v pásmu 1, kam patří Říčany, Jesenice, Hostivice, Roztoky, Černošice, Úvaly nebo Rudná, si cestující bez předplaceného kuponu na pražskou MHD museli koupit jízdenku na pět pásem za 50 korun.
Ta bude od Nového roku stát 60 korun v aplikaci Lítačka, a papírová dokonce 65 korun. Sloučením dvou pásem P do jednoho bude pro cestu z těchto měst stačit jízdenka na čtyři pásma, nově v aplikaci za 48 korun a papírová za 52 koruny.
Cestující z měst v prvním pásmu jsou jediní, kdo po novém roce na jednorázové jízdence do centra Prahy ušetří.
|Typ jízdenky
|nynější cena
|cena od 1. 1. 2026
|cena od 1. 1. 2026
v aplikaci Lítačka
|2 pásma, 15 minut
|20 Kč
|26 Kč
|24 Kč
|3 pásma, 30 minut
|30 Kč
|39 Kč
|36 Kč
|4 pásma, 60 minut
|40 Kč
|52 Kč
|48 Kč
|5 pásem, 90 minut
|50 Kč
|65 Kč
|60 Kč
|6 pásem, 120 minut
|60 Kč
|78 Kč
|72 Kč
|7 pásem, 150 minut
|70 Kč
|91 Kč
|84 Kč
|8 pásem, 180 minut
|80 Kč
|104 Kč
|96 Kč
|9 pásem, 180 minut
|90 Kč
|117 Kč
|108 Kč
|10 pásem, 180 minut
|100 Kč
|130 Kč
|120 Kč
|11 pásem, 180 minut
|110 Kč
|143 Kč
|132 Kč
|12 pásem, 180 minut
|120 Kč
|154 Kč
|144 Kč
|13 pásem, 180 minut
|130 Kč
|169 Kč
|156 Kč
|14 pásem, 180 minut
|140 Kč
|182 Kč
|168 Kč
|15 pásem, 180 minut
|150 Kč
|195 Kč
|180 Kč
|16 pásem, 180 minut
|160 Kč
|208 Kč
|192 Kč
|17 pásem, 180 minut
|170 Kč
|210 Kč
|192 Kč
Za stejnou cenu jako dosud bude jednorázová jízdenka pro dojíždějící z měst v pásmu 2, to jsou například Brandýs nad Labem, Neratovice, Čelákovice, Mnichovice, Kostelec nad Labem, Řevnice, Buštěhrad, Unhošť, Davle nebo Loděnice. Z těchto měst dosud bez pražského kuponu potřebovali do centra Prahy jednorázovou jízdenku na 6 pásem za 60 korun, po novém roce budou kupovat jízdenku na 5 pásem, která bude stát v aplikaci 60 a papírová 65 korun.
Cestující, kteří mají zaplacený kupon na pražskou MHD, potřebují ze středních Čech jízdenku jen na pásma označená číslem, nikoliv do zón B, 0 a P. Počet těchto vnějších pásem se nemění. Dojíždění na jednorázovou jízdenku přes tato pásma od nového roku podraží o 20 až 30 procent.
Zdraží také jednorázové jízdenky v samotné Praze. Krátká jízdenka za půl hodiny se zvýší 30 korun na 36 Kč v aplikaci a 39 Kč v automatu či trafice, delší 90minutová zdraží ze 40 korun na 46 Kč v aplikaci a rovných 50 korun v papírové podobě.
|Doba platnosti
|PID Lítačka
|Papírová jízdenka
|SMS jízdenka**
|Cena do 31. 12. 2025
|30 min
|36 Kč
|39 Kč
|42 Kč
|30 Kč
|90 min
|46 Kč
|50 Kč
|55 Kč
|40 Kč
|24 hod
|140 Kč
|150 Kč
|150 Kč
|120 Kč
|72 hod
|340 Kč
|350 Kč
|350 Kč
|330 Kč
K čemu jsou tarifní pásma
Tarifní pásma umožňují odstupňovat cenu podle délky cesty. Důležité je to zvláště při cestování mezi Prahou a regionem, třeba příměstskými autobusy linek 300–415 nebo vlaky, které do Prahy přijíždějí a zase z ní odjíždějí. Příměstské autobusy spadají do tzv. dojezdových pásem (B a 0), zatímco všechny městské linky MHD – metro, tramvaje, městské autobusy, trolejbusy, lanovka na Petřín i přívozy – patří do pásma P. Toto pásmo se s pásmy B a 0 překrývá na zastávkách, kde zastavují jak městské, tak příměstské linky (například metro Zličín je v pásmu P, ale příměstské autobusy tam mají pásmo B). U vlaků pak najdete pražské stanice v pásmu P (centrum), 0 (širší centrum) nebo B (okraj).
Co jednotlivá pásma znamenají?
Odkud se vzalo pásmo B
„Béčko“ vzniklo v roce 2008 rozdělením tehdejšího pásma 0, aby se zmírnil cenový skok mezi Prahou a Středočeským krajem v době zdražování jízdného. Písmeno B navíc bylo jediné, které bylo možné bez složitých úprav zobrazit v odbavovacích systémech – graficky připomíná číslici 8, která tehdy ještě neexistovala jako pásmo. Zapamatovat si ho můžete i jako „Border“ – hranice Prahy.
Aplikace to spočítá za vás
Tarif PID může působit složitě, ale v aplikaci PID Lítačka se stresovat nemusíte. Podle vyhledaného spojení vám rovnou nabídne správnou jízdenku a cenu pro celou cestu.