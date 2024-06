Původní výjimečnost je pryč, strašné interiéry, hodnotí historici nový Máj

„Zajímalo mne, jak to tady vypadá, protože jsem o tom četl dost rozporuplné informace. Ale nezdá se mi, že by se to mimořádně zvlášť lišilo od jiných obchodních center,“ komentoval svou návštěvu v Máji Jan Mikš z Prahy.

Pro některé je hlavní předností budovy supermarket v přízemí, snadno dostupný i ze sousední stanice metra Národní. „Čerstvé potraviny hned u vstupu, širší nabídka hotových a předpřipravených jídel, větší prostor pro výrobky privátních značek a moderní vzdušný design prodejny,“ uvedl k nově otevřenému obchodu Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).

A mezi premiérovými návštěvníky nechyběli ani ti, kteří si od hostesek brali kupóny na různé slevy. Třeba kuřecí nugety v jednom z fast foodů pod 80 korun, tomu leckdo nedokázal odolat.

Očesané detaily i světlo

„Svého času byl Obchodní dům Máj stavbou výjimečnou, od významných architektů, inspirovaný světovým technicismem, například pařížským Centre Pompidou. Tedy, že instalace vedly pod stropy a podobně. Teď se tyto významné detaily tak trochu „ulízaly“, takže vyznění ztratilo původní otisk výjimečnosti,“ komentoval přestavbu Josef Štulc, expert na památkovou péči, který spolupracuje například s Českým národním komitétem Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS. Ten také upozorňuje na kontroverzní motýly Davida Černého umístěné na fasádě.

„Myslím si, že jde o další poškození toho, čím stavba byla výjimečná. Tedy svým až asketismem a zvýrazněnou funkcionalitou. Domnívám se, že na fasádu to opravdu nepatří,“ sdělil redakci Josef Štulc.

Podobný, spíše negativní názor, vyjádřili také další oslovení odborníci. „Ve veřejné diskusi, která se rozpoutala k novému vzhledu obchodního domu Máj možná málo zaznívá, že jeho vnitřek stál na otevřených interiérech s převážně přirozeným denním světlem. Současné zastavení interiéru tak jde proti původnímu architektonickému záměru a vyznění budovy jako celku,“ shrnul Petr Hlaváček (STAN), architekt, náměstek primátora a radní pro územní rozvoj.

Skepsi vyjadřují také další odborníci. „Předpokládám, že vše je odstranitelné. Je to však otázka pro jiné obory, než jsou architektura či dějiny umění a my v Klubu Za starou Prahu jsme se rozhodli, že problematiku obchodního domu Máj nebudeme komentovat,“ sdělila k nynějšímu otevření obnoveného Máje Kateřina Bečková, historička umění a místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu.

„Interiéry jsou strašné, je to úplný protiklad a až skoro výsměch k původní architektuře,“ uvedl Zdeněk Lukeš, historik umění.

Velké proměny Máje 4,5 miliardy korun – taková byla investice do rekonstrukce obchodního domu Máj.









Hypermarket Tesco najdou lidé v přízemí.









Restaurace a kavárny obsadily první a druhé patro, součástí je přibližně 750 míst k sezení.









Ve třetím a čtvrtém patře je zábavní centrum.









Relaxu jsou zasvěcena i další patra,v posledním jsou panoramatické terasy.









Máj vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL.









Zákazníkům se poprvé otevřel 21. dubna 1975.









V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou.

Zásahy do památek v hlavním městě tradičně budí diskuse. „Přestavba, podobně jako v jiných případech, vyvolává emoce a někdy zbytečné,“ řekl Jaroslav Podliska, ředitel Územního odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Praze.

Noví vlastníci ostře sledované stavby nechtěli jít proti duchu stavby. „Původní architekty, kteří před více než padesáti lety budovu OD Máj navrhli, jsme oslovili ihned po dokončení akvizice. Byli nadšení, protože v nás viděli někoho, kdo chce Máj znovu oživit,“ řekl Martin Klán, jeden z majitelů společnosti Amadeus Real Estate, která je od roku 2019 majitelem Máje.

Rekonstrukce obchodního domu souvisí podle znalců s osudem dalších zajímavých staveb, které však vznikly za socialistické epochy před listopadem 1989. Některé z nich, jako Transgas na Vinohradské třídě, zanikly. Jiné jsou ohroženy, například objekt Vojenských staveb na novoměstském předpolí Nuselského mostu.

„Kdo si zachová svou funkci a je užíván, přežije, kdo ne, zanikne. Z tohoto hlediska stavby vzniklé za socialismu ohrožené jsou. NPÚ i proto pracuje na výzkumu tohoto období. A jeho výstupem jsou návrhy na prohlášení za kulturní památku. Tou je i Máj, takže vidíme, že ne vždy prohlášení památkou ochrání před snížením významu, pro níž se konkrétní objekt památkou stal,“ shrnul Josef Štulc.