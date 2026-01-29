Loď se spalovnou v mělnickém přístavu nadále kotví, obavy místních sílí

Vlna kritiky proti unikátnímu plavidlu se vzedmula už v létě, kdy vyšlo najevo, že v mělnických docích takové plavidlo vzniká. Obyvatelé města tehdy sepsali petici s obavami, že tam loď zůstane natrvalo a začne fungovat jako spalovna. Petici předali na krajský úřad i městu, které s provozem plavidla na svém území také nesouhlasilo.
Za projektem stojí soukromá společnost PDI, která ubezpečovala, že v docích pouze pracuje na sestavování plavidla a že následně odpluje ke klientovi. Stát se tak mělo do konce loňského roku, jenže se nestalo a loď v přístavu dál zůstává. Opět se proto množí diskuse, zda vůbec někdy odpluje.
|
V Mělníku vzniká spalovna zdravotnického odpadu na lodi, lidé podepisují petici
„V červenci vedení města v čele se starostou Tomášem Martincem a jeho ODS celou záležitost bagatelizovalo. Opakovaně zaznívalo ujištění, že plavidlo se spalovnou je v přístavu pouze dočasně a do konce roku odpluje. Tento argument měl umlčet obavy občanů a také umlčet jakoukoli debatu,“ uvedl autor petice Tomáš Vojta z Mělníku.
Pod tlakem petice
„Právě tento arogantní přístup nás přiměl k sepsání petice proti tomuto záměru, kterou podepsalo téměř 300 obyvatel města. Místo věcné diskuse jsme se dočkali osočování a nálepkování šiřitelů paniky. Teprve pod tlakem petice a médií město změnilo postoj a vydalo nesouhlasné stanovisko. A celý projekt byl posunut do procesu velké EIA,“ uvedl Vojta.
Plavidlo se spalovnou je v přístavu stále. „Žádné odplutí k zahraničnímu provozovateli, žádné splněné sliby. Pouze si kladu otázku, kdo tehdy lhal a šířil nepravdy?“ ptá se Vojta.
Podle starosty Tomáše Martince (ODS) ale město od počátku provoz mobilní spalovny odmítalo. Odbor životního prostředí podle něho v zákonné lhůtě reagoval a starosta podal podnět za vedení města.
„Výsledkem byl požadavek na velké EIA, které je pro vlastníka projektu administrativně náročnější. Tento proces probíhá, loď tedy povolení k provozu spalovny nemá,“ vysvětluje starosta Martinec.
Znemožnili nakládku
Mluvčí města Jan Nováček přitom upozorňuje, že kotvit loď, nikoliv provozovat činnost, musí být podle platné legislativy majiteli umožněno, nelze to zakázat.
„Provozovatelem přístaviště je soukromá společnost České přístavy, nikoliv město. Podle našich informací byla provozovatelem přístavu učiněna opatření, aby nebyla možná nakládka jakéhokoliv materiálu na loď,“ uvedl Nováček.
|
Projekt spalovny u Krumlova kraj znovu odmítl, má další podmínky
Vedení města předpokládá, že bude dodržen slib a spalovna nebude provozována. „Pokud by situace naznačovala, že toto ujištění nebude dodrženo, podnikneme všechny nutné kroky k tomu, aby se tak nestalo. Jakmile dojde k jakémukoli rozhodnutí příslušných úřadů ve věci EIA, tak budeme reagovat a s vlastníkem lodi jednat o tom, aby loď neprodleně opustila Mělník,“ uvedl starosta Martinec.
Dokončení brzdí mráz
Plavidlo v docích v současnosti podle výrobce údajně brzdí mráz. „V Mělníku loď nikdy nebude v provozu, byla tam pouze zkoušena. My jsme se s Českými přístavy dohadovali, že by to mělo být v podstatě do konce zimy, ale záleží na počasí, protože v současné době se na lodi pracovat nemůže,“ uvedl pro TV Nova předseda správní rady společnosti PDI Josef Grischa Kahlen.
Ten už dříve ubezpečil, že technologie na lodi splňují nejpřísnější kritéria pro nakládání s nebezpečnými odpady.