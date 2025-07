Socialistický pomník špičkového sportu v Nymburku se promění v jeho pýchu

Lokalita v prostředí lesoparku na břehu Labe, která vznikla v roce 1953 pod názvem Dům Služeb Československého svazu tělesné výchovy jako moderní areál pro přípravu vrcholových sportovců, je sice stále vyhledávaným útočištěm českých i zahraniční klubů nebo mládežnických reprezentací, v mnoha ohledech však připomíná socialistický sportovní skanzen.

Dotace na nesplacený závazek

Ačkoliv po sametové revoluci nastalo několik období, kdy se rekonstrukce centra zdála na spadnutí, nikdy se nenašla dostatečná politická vůle s ní začít. „Na spadnutí“ tak postupem času začaly být některé budovy nymburského sportovního střediska.

Až s nástupem předsedy ČUS Jana Boháče, který v červnu vystřídal ve funkci trestně stíhaného Miroslava Janstu, se dávají věci konečně pohybu.

„Je to 70 let starý komplex a svazům chybí centrum pro přípravu reprezentací. I malé země mají taková střediska. Tento dluh musíme napravit,“ prohlásil Boháč krátce po svém zvolení do čela unie.

Vláda přitom už v létě 2023 schválila, že do národních sportovních center v následujících deseti letech investuje zhruba 6,4 miliardy korun. Jako první se z tohoto programu dočkala obnovy Vysočina Arena; areál pro biatlon, běžecké lyžování a horská kola v Novém Městě na Moravě.

Další na řadě je Nymburk. „Modernizaci centra podpoří stát z přijatého investičního programu, ČUS je připravená na finanční spoluúčast. Nyní čekáme na potvrzení alokace financí pro celou první etapu, po kterém Národní sportovní agentura (NSA) vypíše příslušný podprogram a po jeho schválení vládou otevře dotační výzvu. To vše proběhne do konce letošního roku. Následně upřesníme zadávací dokumentaci, vybereme dodavatele a první etapa může začít,“ potvrdil MF DNES Jan Boháč.

Státní rozpočet poskytne na první část obnovy nejvýznamnějšího tuzemského tréninkového centra pro reprezentace v první etapě 800 milionů korun a ČUS k tomu přidá z vlastních zdrojů více než 140 milionů korun. „První etapu bychom chtěli dokončit do roku 2028,“ podotkl Jan Boháč.

Tréninkový ráj. Přibližná podoba rekonstrukce sportovního centra v Nymburce vychází z již dřívějších projektů, které si nechala vypracovat Česká unie sportu (na snímku). V rámci 1. etapy jeho obnovy vznikne u Labe například víceúčelová hala pro sálové sporty nebo baseballový areál.

Těší se i baseballisté

Rekonstrukce nymburského centra je rozložená do tří etap. V té první vzniknou sektory pro atletické technické disciplíny a pálkové sporty.

„Konkrétně se bude jednat o novostavbu krytého a venkovního odhodiště pro oštěp, disk a kouli a baseballový areál včetně osvětlení a zavlažování travnatých ploch. Součástí této fáze projektu je dále rekonstrukce všech inženýrských sítí, vybudování povodňových zábran, výsadba vysoké zeleně nebo oplocení areálu,“ nastínil mluvčí ČUS Jiří Uhlíř.

Pro Českou baseballovou asociaci (ČBA) bude nový areál logicky velkým přínosem. „V současnosti si musíme v zimě pronajímat tréninkové prostory buď u komerčních provozovatelů nebo oddílů. Nymburk by se tak mohl stát pro naše reprezentační družstva stálým přípravným centrem, takže jeho výstavba je pro nás klíčová,“ řekl MF DNES předseda ČBA Petr Ditrich.

Ve druhé části úvodní etapy obnovy sportovního centra dělníci zdemolují budovu A, což je nejstarší objekt v areálu. Místo něj vznikne metodické školicí centrum se čtyřhvězdičkovým hotelem.

„Tato budova bude disponovat vstupní halou s recepcí, jídelnou s téměř třemi sty místy, centrálním gastroprovozem a prostory zaměřenými na sportovní medicínu a zátěžové testy. Ve druhém až pátém patře vznikne 83 pokojů a osm apartmánů s celkem 195 lůžky. Ty doplní například učebny či masérna,“ uvedl Jiří Uhlíř.

Trojhala pro sálové sporty

Šéf ČUS připomněl, že je důležité, aby podmínky státní dotace zohlednily specifika nymburského areálu. „Nesmí nám například zakázat jinou klientelu mimo sportovní reprezentaci, kterou tady máme. Jinak by bylo složité to provozovat,“ zdůraznil Boháč.

Poslední část první etapy představuje nová multifunkční hala, kterou půjde rozdělit mobilními zástěnami na tři plochy. Bude přímo propojená se

současnou basketbalovou halou a kromě košíkové nabídne hřiště na volejbal, házenou, futsal, florbal a pozemní hokej. Chybět nebudou šatny, posilovna ani skladovací prostory.