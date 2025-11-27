Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Krátce před půl desátou uvedli hasiči i policisté, že potrubí se povedlo uzavřít a opatření týkající se dopravy byla ukončena. Podle mluvčího Pražské plynárenské Distribuce Jana Srba nebyli lidé bez dodávek.
Srb ČTK dříve řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích. Tuto informaci potvrdil redakci iDNES.cz i Rotschedl.
„Probíhá tam měření koncentrací ve sklepích těch sousedních budov, ale ještě nebyla potřeba žádnou evakuovat,“ sdělil redakci Rotschedl. Bezprostředně po oznámení události hasiči v první verzi zprávy informovali o evakuaci budov, následně však sdělení upřesnili.
„Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech,“ řekl ČTK Jan Srb. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče, kteří určují postup prací, mimo jiné rozhodují o dopravních omezeních nebo evakuaci. Teprve poté může Pražská plynárenská Distribuce přistoupit k opravě plynovodu, dodal Srb. Rozsah omezení odstávek plynu podle něj firma teprve vyhodnocuje.
Tramvajové linky 7, 14 a 18 byly odkloněny přes I. P. Pavlova, linka 24 byla odkloněna z Albertova na Dvorce. Náhradní dopravu nešlo zavést z důvodu policejní uzávěry, informovala správa pražské integrované dopravy na síti X.
Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse byly na místě přítomny jednotky ZZS, pouze ale preventivně a žádného zraněného v péči neměly. „Na místě jsou záchranáři a inspektor v rámci asistence,“ uvedl pro redakci Kirs.
Ulice byla uzavřena pro veškerou dopravu, včetně tramvajové. Policisté nejprve na síti X informovali, že omezení potrvá pravděpodobně několik hodin.
Jaromírova ulice
