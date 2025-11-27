Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Rotschedla byla na místě naměřena dolní mez výbušnosti. Krátce před půl desátou se únik podařilo zastavit.

Krátce před půl desátou uvedli hasiči i policisté, že potrubí se povedlo uzavřít a opatření týkající se dopravy byla ukončena. Podle mluvčího Pražské plynárenské Distribuce Jana Srba nebyli lidé bez dodávek.

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27. listopadu 2025)
Srb ČTK dříve řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích. Tuto informaci potvrdil redakci iDNES.cz i Rotschedl.

„Probíhá tam měření koncentrací ve sklepích těch sousedních budov, ale ještě nebyla potřeba žádnou evakuovat,“ sdělil redakci Rotschedl. Bezprostředně po oznámení události hasiči v první verzi zprávy informovali o evakuaci budov, následně však sdělení upřesnili.

„Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech,“ řekl ČTK Jan Srb. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče, kteří určují postup prací, mimo jiné rozhodují o dopravních omezeních nebo evakuaci. Teprve poté může Pražská plynárenská Distribuce přistoupit k opravě plynovodu, dodal Srb. Rozsah omezení odstávek plynu podle něj firma teprve vyhodnocuje.

Tramvajové linky 7, 14 a 18 byly odkloněny přes I. P. Pavlova, linka 24 byla odkloněna z Albertova na Dvorce. Náhradní dopravu nešlo zavést z důvodu policejní uzávěry, informovala správa pražské integrované dopravy na síti X.

Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse byly na místě přítomny jednotky ZZS, pouze ale preventivně a žádného zraněného v péči neměly. „Na místě jsou záchranáři a inspektor v rámci asistence,“ uvedl pro redakci Kirs.

Ulice byla uzavřena pro veškerou dopravu, včetně tramvajové. Policisté nejprve na síti X informovali, že omezení potrvá pravděpodobně několik hodin.

