Pražské Karolinum má nový klenot, budovou se rozezní unikátní varhany

Nový nástroj od německé společnosti Orgelbau Vleugels z Hardheimu se rozezní například už 21. prosince, kdy se pořádá vánoční koncert rektorátu Univerzity Karlovy. Na programu nebude chybět Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

První varhany získala Velká aula Karolina v roce 1948, kdy tam byl převezen barokní nástroj z jezuitského kostela v Chomutově.

„To bylo nouzové řešení. S nápadem přišel tehdejší architekt Jaroslav Fragner, který předělával aulu a chystal ji k 600. výročí založení Univerzity Karlovy. Hledal nějaké provizorní řešení, které se mu nabídlo. Chórové varhany ale musely být trochu upraveny, aby se vešly do jednoho oblouku auly a na místě zůstaly do 60. let minulého století,“ říká varhaník z Karolina Jan Kalfus.

Hudební nástroj z Chomutova byl podle něj malý a nesplňoval očekávání, a tak firma Organa Kutná Hora postavila nové varhany se dvěma manuály a 25 rejstříky, ale nešlo o zcela nový nástroj.

Varhany se skládaly ze dvou rozdílných nástrojů. Z barokního prospektu a přední části, která byla viditelná návštěvníkům Velké auly a kterou postavil v roce 1737 Thomas Schwarz z řádu Tovaryšstva Ježíšova. Píšťalový stroj byl z roku 1968. Tento nástroj v Karolinu vydržel až do minulého roku.

„Staré varhany jsou zatím uskladněny v univerzitním depozitáři a čekají na nové využití třeba pro výuku v nějaké škole,“ myslí si Kalfus. Pro slavnostní potřeby univerzity ale nástroj nebyl dostačující.

„Zvuk se ztrácel a do samotné auly šel jen zlomek - asi polovina intenzity, zatímco u nových varhan se nám povedlo, že velká část je umístěná přímo v aule. Nástroj zní mnohem konkrétněji a lépe,“ říká Kalfus.

1 602 píšťal v Karolinu

Nové varhany se skládají z 1 602 píšťal a dvou hracích stolů. Oba hrací stoly jsou identické – mají dva manuály (pro hru rukama) a pedály (pro hru nohama). Paměťový systém varhan obsahuje 10 000 možných zvukových kombinací. Varhany jsou skutečně unikátní a s jejich zvukem se dá velmi dobře pracovat. Stejně jako je tomu u jiných varhan, byl nástroj nejprve sestrojen v dílně varhanářů. Celá výstavba se ale od začátku přizpůsobila prostorovým dispozicím Karolina.

Tajemství varhan Ve varhanách v Karolinu je uložena pamětní schránka. S nápadem přišel varhaník Jan Kalfus, který poprvé v Karolinu hrál před 43 lety a je také profesorem Pražské konzervatoře. Ve schránce je například dopis rektora Tomáše Zimy budoucím generacím nebo výroční zpráva o činnosti univerzity za rok 2020 a zlatá pamětní medaile.

„Výrobce vycházel z přesných údajů o velikosti auly a měl změřenou také její kubaturu, aby věděl, jak varhany správně naintonovat. Tedy jak jejich zvuk má být intenzivní. Začátkem letošního srpna rozebraný nástroj dorazil kamionem do Prahy a začalo sestavování. Druhého září byly varhany předány univerzitě ke zkušebnímu provozu,“ dodává varhaník.

Pro běžnou praxi bude hlavně využíván mechanický hrací stůl umístěný za varhanami v 1. patře, pro koncertní účely bude připraven elektrický hrací stůl, jehož mobilita umožňuje umístění dole v aule, publikum tak během koncertů bude vidět na interpreta.

Podle varhaníka se na nový nástroj v Karolinu hraje mnohem lépe. „Zvuk v aule je zcela jiný a naprosto kontrastní, příjemný. Výrobce, kterým je zmíněná firma Vleugels, už před 15 lety restaurovala varhany ve Smetanově síni, ale v Karolinu je první nástroj od této společnosti v Praze,“ říká hráč.

Nové varhany jsou velkou událostí také podle vedení univerzity. „Mám velkou radost z toho, že se Univerzita Karlova po dlouhých letech dočkala unikátního nástroje, který dokresluje atmosféru slavnostních událostí, jakými jsou promoce či slavnostní koncerty. Nové varhany jsou připraveny přímo na míru. Věřím, že budou klenotem pražského Karolina pro řadu dalších generací,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Varhany pro katedrálu

Na svůj okamžik teprve čekají varhany pro chrám svatého Víta na Pražském hradě. Předpoklad, že by se nástroj mohl rozeznít na konci letošního roku, vzal zasvé i proto, že jde o skutečně velký projekt. Varhany budou mít s vahou 43 tun 5 700 píšťal. A už dva roky čekají dokončené ve španělském El Papiolu kousek od Barcelony v dílně světoznámého tvůrce těchto nástrojů Gerharda Grenzinga. Situaci zkomplikoval i koronavirus hned na několik způsobů.

„Neoficiálně předpokládáme instalaci varhan v první polovině roku 2023. Velké novinky budeme mít až za pár dnů a v tuto chvíli vám toho ještě moc neřeknu. Ladíme termín dovezení nástroje, protože vznikly nějaké vícepráce. Také se připravují statické úpravy kůru, aby nové varhany unesl,“ říká Šimon Slavík z mecenášského nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který projekt varhan pro katedrálu podporuje.

„Nyní intenzivně komunikujeme s dílnou pana Grenzinga a finalizujeme náročnou dokumentaci a administrativní úkony, které přinesly nové výzvy – například od požáru katedrály Notre Dame se výrazně zpřísnily protipožární opatření v sakrálních stavbách, což musíme reflektovat i v projektu svatovítských varhan,“ dodává Slavík.