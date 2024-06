Nový posudek k Holešovicím: Pirátská cesta exitu by pro město znamenala škodu

„Akcionářská smlouva obsahuje ujednání ve prospěch Společnosti – je tedy a oprávněna obrátit se na soud s žalobou na určení obsahu těchto smluv,“ zní v posudku, který má redakce iDNES.cz. V praxi to znamená, že hlavní město nemůže vystoupit ze společného podniku Nové Holešovice, jak navrhoval náměstek pro dopravu pražského primátora Zdeněk Hřib (Piráti), pokud nechce, aby mu hrozily sankce.

„Nárok na náhradu škody vzniklé společnosti Nové Holešovice a.s. existuje nepochybně (minimálně) v podobě škody skutečné spočívající ve zmařených nákladech na přípravu Projektu a dále ve vynaložených nákladech na právní služby,“ stojí v právním posudku, který má redakce iDNES.cz k dispozici. Naopak škodový nárok, co do výše tvrzeného ušlého zisku, je zpochybňován a bude záležet na rozhodnutí soudu.

Piráti neuspěli

Autoři dávají odpovědnost za vzniklé škody akcionáři, kterým je Rada hlavního města Prahy.

„Je dobře, že tento posudek, který jsme za SPOLU požadovali, vyřešil problém protichůdných právních postojů, se kterými doposud vedení města pracovalo. Nyní je snad už všem jasné, že ‚pirátská cesta exitu‘ ze Společného podniku Nové Holešovice by pro město a jeho obyvatele znamenala finanční škodu v rámci soudního sporu s developerem a fakt, že toto území by jen nadále chátralo. Jsem rád, že jsme se nenechali koaličním partnerem natlačit do rozhodnutí, které by znamenalo velkou ztrátu pro Prahu. To je, myslím, ze všeho nejdůležitější,“ uvedl šéf zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík. Dodal, že nejdůležitější je, aby se „nastartovala rozvoj tohoto zanedbaného území Nádraží Holešovice“.

Společný podnik založil Pražský dopravní podnik (DPP) v roce 2021 s firmou Karlín Group, později se do něj zapojila i CPI Property Group, která rovněž v oblasti vlastní pozemky.

Dozorčí rada DPP letos v lednu schválila prodej městských pozemků společnému podniku za nejméně 173 milionů korun. Pro prodej hlasoval i předseda dozorčí rady Hřib. Následně však změnil názor a nyní na radě města, která musí prodej pozemků v pozici valné hromady DPP finálně schválit, dvakrát zkusil prosadit vystoupení. Neuspěl, radní však stále neschválili ani prodej pozemků a partnerské firmy kvůli nečinnosti města podaly na DPP žalobu.