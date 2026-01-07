Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila skoro 25 let, od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik (DPP) ji pro náročné opravy uzavřel v lednu 2025.
Kdy se otevře metro Českomoravská
Stanice měla začít fungovat už koncem minulého roku, ale během prací se objevily komplikace. Znovu otevřít by měla v březnu 2026, ještě před začátkem mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně 25. března.
Ve hře je i změna názvu stanice na Arénu Libeň. Místo jména zaniklého podniku ČKD, Českomoravská-Kolben-Daněk, by mohla odkazovat na blízkou multifunkční arénu, kde se konají velké kulturní i sportovní akce.
Jak bude vypadat nová stanice metra
Celou stanici čeká kompletní vizuální proměna. Během rekonstrukce zmizely původní keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.
Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.
Výměna čeká i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu. Stropní podklady v podzemní části zůstanou původní, podnik je jen repasuje. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.
Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.
Prostor, který slouží cestujícím, je ale jen menší částí celé stanice. Náročné opravy se dotknou i technického zázemí či prostoru pod nástupištěm. Stanice dostane nové kabelové rozvody, moderní vzduchotechniku a opraví se rovněž průsaky.
Nový vestibul na Českomoravské
Stanici čeká i kompletní proměna povrchového vestibulu. Budova získá nové opláštění z betonu a skla. Změnit se má i uvnitř – místo dřívějšího interiéru s viditelnými vazníky a stropem se tu mají podle plánů DPP objevit nové podhledy. Původní reliéf u eskalátorů tu má zůstat i po opravách.
Z budovy stanice jako první zmizela přebytečné přístavby a po dokončení bude mít prostý obdélníkový tvar. V těsném sousedství stanice, na místě zbouraných křídel, vyrostou nové budovy. Proměnou projde také autobusový terminál.
Jak bude bezbariérová
V návaznosti na celkovou modernizaci stanice hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.
Termín podle DPP závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů na Českomoravské by už do provozu zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.