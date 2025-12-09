Nemluví, dorozumívá se pouze posunky. Policisté pátrají, kdo je záhadný muž

Pražští policisté v Kobylisích objevili u kontejnerů neznámého muže, který byl silně znečištěný a s hlídkou nekomunikoval. Zdravotníci u něj pak vyloučili zranění a byl převezen do psychiatrické léčebny. Podle policie nemluví, dorozumívá se pouze posunky nebo malováním. Policistům se nepovedlo odhalit jeho identitu, proto prosí veřejnost o pomoc.
Kriminalisté pátrají po totožnosti muže, který nekomunikuje a je již více než měsíc v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. (9. prosince 2025) | foto: policie ČR / koláž iDNES David Votruba

„Neznámý muž žádným způsobem nemluví, dorozumívá se pouze posunky a nebo malováním obrázků. U sebe neměl žádné doklady, písemnosti ani cennosti, dle kterých by policisté dokázali zjistit jeho totožnost,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Policie muže převezla do psychiatrické léčebny v Bohnicích už před více než měsícem, ale dosavadní šetření žádné poznatky nepřineslo, a tak se obrací na širokou veřejnost.

Podle policistů má muž odhadem mezi 50 a 55 lety, měří 178 centimetrů a má zavalitou postavu s kulatým obličejem, krátké černé vlasy a šedomodré oči.

„Pokud ho poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho ztotožnění, volejte prosím linku 158,“ vyzývá Hrdina.

