Netopýr se v nemocnici usídlil u stropu, odchytil ho dvoumetrový strážník

Netopýr vletěl krátce po sedmé hodině ranní na oddělení klinické biochemie. Podle zaměstnanců nemocnice se však v budově nacházel asi dva dny.
„Kolega, který netopýra odchytával, má 196 cm. I s botami, které mu přidaly cca 2 cm má tedy skoro 2 metry. Stál u toho ještě na stoličce,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.
Po odchytu zvíře putovalo do Záchranné stanice Aves, kde se mu dostalo náležité odborné péče.
Netopýři se běžně ukrývají v jeskyních, pod mosty, ve štěrbinách budov, v dutinách stromů nebo ve skalních rozsedlinách. Jakožto noční tvorové jsou aktivní až po západu slunce. Do budov zalétají nejčastěji v létě a na podzim, jelikož jsou v těchto obdobích nejaktivnější a láká je světlo otevřených oken.
Pokud vám netopýr vlétne do bytu nebo domu, není potřeba panikařit – zhasněte, otevřete okno a nechte jej v klidu odletět, radí odborníci. V žádném případě se jej nepokoušejte chytat holýma rukama. Pokud zvíře zůstává bezradně na místě nebo je zraněné, kontaktujte městskou policii či odborníky ze záchranných stanic.