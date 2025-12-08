Netopýr se v nemocnici usídlil u stropu, odchytil ho dvoumetrový strážník

  11:08,  aktualizováno  11:08
Strážníci Městské policie Kladno vyjížděli v pondělí ráno ke neobvyklému případu. Do kladenské nemocnice totiž zabloudil netopýr a vzhledem k tomu, že se pohyboval vysoko u stropu, odmítli na místo přijet pracovníci záchranné stanice. Strážníci se jej však nezalekli a na místo vyslali nejvyšší kolegy z celé směny, kteří nezvaného návštěvníka ordinace odchytili.
Strážníci Městské policie Kladno odchytávali v tamní nemocnici netopýra. (8....
Zvětšit fotografii

Strážníci Městské policie Kladno odchytávali v tamní nemocnici netopýra. (8. prosince 2025) | foto: MP Kladno

Netopýr vletěl krátce po sedmé hodině ranní na oddělení klinické biochemie. Podle zaměstnanců nemocnice se však v budově nacházel asi dva dny.

„Kolega, který netopýra odchytával, má 196 cm. I s botami, které mu přidaly cca 2 cm má tedy skoro 2 metry. Stál u toho ještě na stoličce,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí kladenské městské policie Zuzana Hokrová.

Začala invaze, hejna netopýrů hledají úkryt u lidí. Pozor na vzteklinu

Po odchytu zvíře putovalo do Záchranné stanice Aves, kde se mu dostalo náležité odborné péče.

Netopýři se běžně ukrývají v jeskyních, pod mosty, ve štěrbinách budov, v dutinách stromů nebo ve skalních rozsedlinách. Jakožto noční tvorové jsou aktivní až po západu slunce. Do budov zalétají nejčastěji v létě a na podzim, jelikož jsou v těchto obdobích nejaktivnější a láká je světlo otevřených oken.

Pokud vám netopýr vlétne do bytu nebo domu, není potřeba panikařit – zhasněte, otevřete okno a nechte jej v klidu odletět, radí odborníci. V žádném případě se jej nepokoušejte chytat holýma rukama. Pokud zvíře zůstává bezradně na místě nebo je zraněné, kontaktujte městskou policii či odborníky ze záchranných stanic.

Autor:
Vstoupit do diskuse