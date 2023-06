Vinohradská nemocnice má nový přístroj na rezonanci, zlepší a urychlí vyšetření

„Novinka o síle magnetického pole 1.5 T (tesly, pozn. red.) se díky svému pokročilému softwaru dokáže postarat o pacienta rychleji, komplexněji a komfortněji. Čekací doba se pro všechny naše pacienty mírně zkrátí, a to zejména pro pokročilá vyšetření, jako je vyšetření srdce, prostaty a jiných,“ dodává Romanová s tím, že standardní čekací doba na vyšetření bývá šest až osm týdnů.

Nová technologie od Siemensu bude sloužit především pacientům z center vysoce specializované péče FNKV, mezi která spadá zejména onkologie, kardiovaskulární péče, traumatologie pro dospělé, oddělení neurovaskulární péče a i hematoonkologické péče pro dospělé.

„Samozřejmě pacienti, kteří potřebují vyšetření ihned, nazýváme je STATIM, protože to jejich stav nezbytně vyžaduje, jsou vyšetřeni ihned a denně jsou pro tyto pacienty vyčleněné speciální sloty na obou přístrojích magnetické rezonance,“ popisuje Romanová.

Podle jejích slov bývá takových slotů asi šest denně, ale nad jejich rámec bývá vyšetřeno třeba ještě dalších osm pacientů v urgentním režimu.

Proti strachu z „tunelu“

Pacientům pomáhá s léčbou také pobyt v příjemném prostředí. Prostor určený k vyšetření je ozdoben tapetami s přírodní tematikou a strop zdobí obrazovka zobrazující plující mraky na obloze.

Je to jedna z novinek, která má pacientům pomoci překonat stres z vyšetření. „Pokud je příznivě zpracované okolí rezonance, má to na psychiku pacienta jednoznačně pozitivní vliv. Relaxační tapety volíme podle toho, zda se jedná o dětské či dospělé oddělení,“ říká výkonný ředitel společnosti Siemens Healthcare Michal Čech, který vidí hlavní benefit nového přístroje ve zdokonaleném programovém vybavení.

„Rozdíl oproti starším typům je znát v pokročilém softwaru. Za zmínku stojí zdokonalené aplikace protokolu, dokonalejší zobrazení a podobně, to je ta hlavní přidaná hodnota,“ dodává Čech.

Jeho slova kvituje i přednostka radiodiagnostické kliniky Hana Malíková, podle které mohou dvě magnetické rezonance vypadat stejně, ale rozdíl se pozná až při vyšetření.

„To, co přístroj zvládne, záleží na softwarovém a cívkovém vybavení. Každá technologie zvládne to, co je její provozovatel ochoten zaplatit,“ uvedla pro MF DNES Malíková s dovětkem, že nový přístroj stál 28 milionů korun.