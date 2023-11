Pražské nemocnice většinou přešly do režimu omezení, plánované výkony odložily

Nemocnice, které dneškem omezily neakutní plánované výkony a někde i ambulantní provoz, prozatím v tomto režimu setrvají. „Děkujeme panu premiérovi, že o tom s námi jednal. K odvolání protestu dojde po definitivním podpisu,“ prohlásil včera viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda.

„My jsme samozřejmě velmi rádi, že k této dohodě došlo, a jestli jsme to dobře pochopili, což předpokládám, že ano, tak teď lékaři vyčkají do podpisu toho domluveného,“ sdělila Marie Heřmánková, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), kde přesčasy vypovědělo 319 lékařů z celkového počtu 1 250.

„Jak dlouho potrvá, než potom najedeme znovu na původní režim? Jakmile lékaři řeknou, že s nimi už znovu můžeme počítat. Pak třeba druhý den. Bude to záležet na každém konkrétním lékaři, nemůžeme je k tomu nutit, ale nabídnout jim to jako zaměstnavatel, a pokud budou souhlasit, hned je začleníme, to je pak otázka jednoho dne,“ uvedla Heřmánková.

Mluvčí VFN dodala, že nemocnice vezme všechny lékaře zpět. Plánované operace zatím lidem nerušili, takže termíny jim budou platit. „Výpovědi z přesčasů nyní zasáhly 15 klinik a ústavů, 29 jich dál funguje úplně normálně,“ vypočítala Heřmánková.

„Chtěl bych vyzvat lékaře, aby v následujících víkendových dnech tu péči o pacienty zajistili,“ řekl Přáda s tím, že lékaři své výpovědi přesčasové práce zatím nemají brát zpět. „K odvolání té akce dojde až ve chvíli, kdy definitivně podepíšeme konkrétní body v těch příštích dnech,“ zopakoval.

Překvapivý vývoj

Ještě včera se přitom zdálo, že dohoda je v nedohlednu. „S přihlédnutím k výsledkům jednání mezi ministerstvem zdravotnictví, Sekcí mladých lékařů České lékařské komory a odbory budou pravděpodobně v prosinci na většině našich pracovišť omezené plánované výkony, ambulance vyjma akutních a podobně,“ líčila včera ráno situaci ve Fakultní nemocnici Bulovka její mluvčí Eva Libigerová.

„Dohodu mezi premiérem Fialou a místopředsedou ČLK Janem Přádou velmi vítáme. V tuto chvíli čekáme, jaký další vývoj bude tato dohoda mít mezi našimi lékaři, kteří dali výpověď z přesčasů. Pevně věříme, že se budeme moci v co nejbližší možné době vrátit do standardního režimu, upřesnila Libigerová. Na Bulovce dalo výpověď z přesčasů 223 lékařů.

Pozitivní vývoj vývoj uvítali i v Thomayerově nemocnici. „Dohodu vítáme a budeme čekat na další vývoj v příštím týdnu a očekáváme posléze odvolaní této celostátní akce. Pokud vše dobře dopadne, tak bychom se samozřejmě vrátili ke standardnímu provozu s ohledem na aktuální situaci v naší nemocnici. Nyní tuto věc řešíme a připravujeme se,“ uvedl včera navečer mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Výpověď z přesčasů v Thomayerově nemocnici podalo 160 z 500 lékařů, což pro zařízení znamená velké personální a organizační potíže.

Obavy z respiračních nemocí

Sulek také včera neskrýval obavy z komplikací v souvislosti s chřipkou či covidem u zdravotnického personálu s tím, že už nyní se jim začíná zvyšovat výskyt respiračních onemocnění, což situaci více komplikuje. Podle Sulka přibývá v Thomayerově nemocnici také hospitalizovaných pacientů s respiračními potížemi či s covidovou infekcí.

„Chceme naše pacienty požádat, aby s tímto omezením neakutní péče počítali a svá odkladná vyšetření či kontroly řešili především u svých praktických lékařů a cestou ambulantních specialistů, velice nám tím pomohou,“ prosil mluvčí.

Nejvíce se potíže v Thomayerově nemocnici projevují podle jeho slov na interně, pediatrii, dětské chirurgii, neurologii a rovněž na RTG pracovišti. Zásadní problém vidí Sulek také v tom, že Thomayerova nemocnice má obrovský spád, který zahrnuje více než 400 tisíc obyvatel z městské části Praha 4 a z části Středočeského kraje. „To pro naše zařízení znamená enormní zatížení,“ uzavírá.

Výpovědi naopak nemuseli řešit v nemocnici Milosrdných sester známé jako pod Petřínem. Tam zůstala pracoviště zcela personálně zajištěná. Dále v Nemocnici Na Homolce přesčasy vypovědělo pouze 11 lékařů ze 332 a také ve Vojenské ústřední nemocnici se zachovává i dnes zdravotní péče ve standardním rozsahu i kvalitě.