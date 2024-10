Střídání provozovatelů v neratovické nemocnici. Nástupce přesvědčil penězi i péčí

Za půl hodiny jednání a po tajném hlasování neratovických zastupitelů bylo hotovo. Městskou nemocnici v Alšově ulici bude od Nového roku příštích deset let s možností opce provozovat společnost Orthomed. Ta už má v jednom z křídel své oddělení jednodenní chirurgie a ortopedie.

Po třiceti letech tak v Neratovicích končí své působení společnost Almeda, člen skupiny Vamed Mediterra, která už minulý týden oznámila, že péči postupně přesune do své další nemocnice ve zhruba 12 kilometrů vzdáleném Mělníku. Do mělnické nemocnice by mělo přejít i všech přibližně dvě stě stávajících zaměstnanců nemocnice v Neratovicích.

Spor Almedy s městem o nájemné trval déle než rok. „Nechali jsme si zpracovat znalecké posudky na obvyklé nájemné obdobných budov a snažili se s Almedou vyjednat nové nájemné i garanci rozsahu zdravotnických služeb. Výsledkem byl letos v červnu dojednaný návrh dodatku k nájemní smlouvě, s ročním nájemným 4,25 milionu korun. Ale bez garance lékařských odborností, ať už ambulancí či lůžkových oddělení,“ uvedl starosta Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice).

Město následně obdrželo nabídku od společnosti Orthomed. Ta se zavázala platit roční nájem deset milionů korun. „Velkou část nájemného budeme investovat zpět do modernizace budovy. Almedě jsme navrhli stejné podmínky a vyzvali ji, aby nabídku Orthomedu vyrovnala. To se nestalo. Kdyby tak učinila, nebylo o čem hlasovat, protože měla na další pronájem opci,“ řekl MF DNES starosta.

Orthomed zároveň garantoval konkrétní zdravotnické služby, jako například ortopedii či chirurgii, a zavázal se vynaložit veškeré úsilí k zachování provozu RTG, ultrazvuku či interny. Mluvčí Vamed Mediterry Petra Plutnarová označila jednání města za nestandardní a preferující finanční hledisko bez ohledu na zájmy občanů.

„Neratovice sice z počátku pozitivně reagovaly na prodloužení spolupráce, postupně ale město začalo vysílat rozporuplné informace, které vyvrcholily jeho jednáním s dalšími možnými provozovateli,“ konstatovala mluvčí. Radnice tím prý skupinu dotlačila k jediné možnosti, přesunout péči do Mělníka. „Přesun byl přitom vždy až krajním řešením,“ zdůraznila mluvčí.

Jednatel Orthomedu Pavel Dupal řekl, že společnost chce nemocnici transformovat v souladu s politikou zdravotních pojišťoven z lůžkové na takzvanou jednodenní péči a přidat ambulance.

„Představa, že tady obnovíme například několik let uzavřenou porodnici, je mylná. S Almedou se chceme smluvně dohodnout na dalším provozování některých oborů, na které zatím nemáme s pojišťovnami uzavřeny smlouvy, například rentgenu. A také na možnosti odkoupení části vybavení,“ upozornil Dupal