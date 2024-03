Nová operační metoda pacientku s Parkinsonovou chorobou zbavila třesu

„Je to velký skok, protože pacienti přijdou o projevy třesu. Cílilo se na nové oblasti v mozku a na místo, které zatím nebylo probádané,“ řekla iDNES tisková mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Metoda DBS se skládá z řady klíčových kroků. Nejprve se musí vybrat vhodný kandidát. Při operaci neurochirurg zavádí s milimetrovou přesností stimulační elektrodu do vybraného jádra v hloubi mozku. Elektroda je poté spojena kablíkem s generátorem elektrických pulzů, který je podobně jako kardiostimulátor umístěn v podkoží.

Stimulace se poprvé zapne přibližně měsíc po operaci. Následně se po dobu tří až šesti měsíců upravují stimulační parametry a medikace.

Operovaná dvaašedesátiletá pacientka s Parkinsonovou chorobou měla obtíže, které se běžně u této nemoci nevyskytují. Šlo především o akční třes pravé horní končetiny. Tedy třes, který se nejvíce projevuje, když člověk hýbe rukama, což mu znemožňuje jíst, pít nebo psát.

Nový cíl v mozku

Neurochirurgové a neurologové se proto u této pacientky rozhodli použít nový cíl – tzv. PSA, což je oblast bílé a šedé hmoty. Jde o inovativní postup, který dokáže pacientům pomoct, když selže medikace, informovala Nemocnice Na Homolce v tiskové zprávě.

„PSA je unikátním místem propojujícím vetší množství mozkových struktur v hloubi mozku, které hrají roli v různých klinických příznacích poruch hybnosti. Z našeho hlediska bylo důležité, že předchozí výzkumy a zkušenosti ukazovaly, že DBS této oblasti by mohla významně ovlivnit kromě klasických příznaků Parkinsonovy nemoci právě i akční třes,“ vysvětluje neurochirurg Jaromír May z Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, který pacientce implantoval stimulátor i elektrodu do mozku.

„Výsledky prvního nastavení a následné ambulantní kontroly dopadly neuvěřitelně dobře, pacientka prakticky žádné obtíže již nemá,“ řekl neurolog a vedoucí sekce DBS z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Filip Růžička, který pacientku na operaci připravoval.

Parkinsonova nemoc je druhou nejčastější neurodegenerativní chorobou. S touto nemocí žije v České republice odhadem 30 až 50 tisíc pacientů. DBS je indikována spíše v časnějších stádiích Parkinsonovy nemoci.

Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (iTEMPO) v Praze spojuje lékaře z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a z Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce.