V Praze na podzim otevřou dvě nové zubní pohotovosti, jedna bude i pro chudé

Právě v takových případech každý ocení roli stomatologických pohotovostí, kterých je však v Praze dlouhodobý nedostatek. „Poptávka po zubních pohotovostech v hlavním městě neustále roste,“ říká náměstkyně primátora pro zdravotnictví Alexandra Udženija (ODS).

Magistrát nyní plánuje zřízení dvou nových. První ordinace by měla otevřít už v září v Nemocnici Na Františku, město projekt podpoří částkou přes tři miliony korun.

„Dva a půl milionu půjde na zařízení této ordinace a 800 tisíc nemocnice využije na provoz během prvního půl roku,“ udává Udženija. První část peněz nemocnice použije hlavně na nákup odpovídajících přístrojů.

„Z poskytnutých prostředků bude uhrazena stomatologická souprava, dva rentgenové přístroje, vyvolávací systém do čekárny a vybavení ambulance pro zahájení provozu,“ sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman. Pohotovost má fungovat v režimu jednoho křesla a k dispozici zde bude jeden lékař se zdravotní sestrou.

Ráno i večer služba potřebným

Ordinační doba zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku by měla být ve všední dny od půl čtvrté odpoledne do půl jedenácté večer a o víkendech od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer.

Současně zde vznikne i nová zubní ordinace s denním provozem, která v nemocnici doposud nebyla. Ta bude kromě jiného pečovat i o sociálně znevýhodněné Pražany, na jejichž bezplatné ošetřování se nemocnice zaměřuje již řadu let.

Další pohotovost má vzniknout v Thomayerově nemocnici v Krči. Zde již sice stomatologické pracoviště funguje, zaměřuje se však na komplikovanější akutní zákroky. „K tomu chceme přidat i tu běžnější péči v odpoledních hodinách a o víkendech,“ říká Udženija.

Projekt je v současnosti ve fázi vyčíslování nákladů, které bude nemocnice na zřízení pracoviště potřebovat. Spuštění provozu město plánuje stejně jako v prvním případě ve druhé polovině roku.

Jedna pohotovost pro Prahu

Zubní pohotovost provozovala ještě v minulém roce také Fakultní nemocnice Motol. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí Pavlíny Dankové byla důvodem ukončení provozu hlavně přetíženost zdravotnického personálu stomatologické kliniky. K problematice personálního obsazení nové pohotovosti se však Nemocnice Na Františku zatím nevyjádřila.

Po uzavření ordinace v Motole se obyvatelům metropole zúžila možnost využít hrazenou zubní pohotovost jen na Městskou polikliniku ve Spálené ulici, která v současnosti provozuje v pohotovostním režimu dvě křesla, kam se lidé mohou s neodkladnou péčí obrátit. „Naše pohotovost je samozřejmě velmi vytížená,“ konstatovala již dříve pro MF DNES náměstkyně ředitele Marcela Doudová.

Na přeplněnou čekárnu v tamní ordinaci má vliv i fakt, že péči zde hradí pojišťovna, a pacienti tak zaplatí pouze poplatek 90 korun. V soukromých zařízeních, která v Praze provozují pohotovostní služby, se pak poplatek za výkon pohybuje od tisíce korun výše.

Chrup celého tuzemska

Právě otevření dvou nových pohotovostních ordinací má podle Udženiji poliklinice ve Spálené výrazně ulehčit. Podotýká však, že ordinaci hojně navštěvují i mimopražští.

„Padesát procent pacientů ve Spálené přijíždí ze středních Čech, druhá polovina je z Prahy,“ uvádí. Podle údajů magistrátu zde zubaři v rámci pohotovostní služby provedli v roce 2022 přes 22,5 tisíce ošetření. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o více než 3,5 tisíce pacientů.

Pražané přitom tvořili jen asi polovinu ošetřených. Další čtvrtinu tvoří Středočeši. Z ostatních krajů na zubní pohotovost přijelo zhruba pět a půl tisíce osob. Poslední skupinu tvořili cizinci. Těch si v hlavním městě nechalo ulevit od bolesti na dva tisíce.