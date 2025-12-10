Muž vlezl do tunelu metra s krabicí a odešel bez ní. Incident ochromil trasu B

  16:18,  aktualizováno  16:34
Na trati metra B dnes odpoledne stál úsek od Florence po Černý Most. Podle webu Pražské integrované dopravy byla důvodem překážka na trati. Policie uvedla, že neznámý muž přinesl do tunelu krabici. Po muži nyní policisté pátrají.
„Kolem půl čtvrté odpolední jsme dostali oznámení, že prozatím neznámý muž vstoupil do tubusu linky metra B na zastávce Černý Most s krabicí, následně z metra vylezl již bez krabice,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policie proto z bezpečnostních důvodů uzavřela provoz ze jmenované stanice až po Florenc. Na místo dorazila policie, která se v prostorách metra snažila krabici nalézt.

Okolo půl páté Rybanský redakci sdělil, že krabici s do té doby neznámým obsahem již policisté objevili. Uvnitř nebylo nic nebezpečného, ale pár bot.

Provoz v úseku byl podle PID zastaven v 15:34, za tři čtvrtě hodiny metro opět jezdilo v celé délce trasy.

„Vyšetřovatelé budou nyní za pomoci kamerových záběrů pátrat po identitě muže, který krabici do tunelu přinesl,“ dodal Rybanský.

