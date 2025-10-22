V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

  15:08,  aktualizováno  15:27
Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 20 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu a chrání okolní objekty.
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22....
V Nehvizdech hoří průmyslová hala, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ( 22. října 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Požár byl ohlášen krátce po 13:30. „Hasiči hasí z výškové techniky z několika stran haly, protože se jim to nedaří dostat pod kontrolu, a v blízkosti jsou další objekty, které je třeba chránit,“ řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Na místě jsou jednotky ze Středočeského kraje i z Prahy. Podle prvotní informace mělo být v hale nářadí, doplnila mluvčí.

Štiplavý kouř je cítit i v pražských Klánovicích a v okolí základní školy v Jirnech. „Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisují obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hoří ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř je vidět i z okolních obcí, například ze Zeleneče nebo Jiren.

Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec. Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 jsou vedeny odklonem, nabírají tak zpoždění. Školní linka 677 je mimo provoz, informoval provozovatel PID.

