Řidič naboural do zaparkovaných vozů, jedno z nich bylo auto za miliony

  11:00,  aktualizováno  11:00
Děsivě vyhlížející nehoda, ke která došlo v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích, se nakonec obešla bez zranění. Jedno z aut, které tu naboural řidič mercedesu, je však Audi R8, které stojí až několik milionů. Škoda tak bude zřejmě vysoká.
Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22....
Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22. prosince 2025) | foto: HSZ Praha

U nehody zasahovali po třetí hodině ranní pražští hasiči a policisté. Řidič auta značky Mercedes naboural do dvou zaparkovaných vozů.

Nehoda v noci na pondělí v Počernické ulici v pražských Strašnicích. (22. prosince 2025)

„Řidič ročník dva tisíce byl z auta vyproštěn a jeho dechová zkouška byla negativní,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policie Richard Hrdina.

„Přetočili jsme vozidlo zpátky na kola, protože zůstalo na střeše, a uklidili vozovku. K žádnému zranění nedošlo,“ řekl o zásahu hasičů jejich mluvčí Miroslav Řezáč.

Okolnosti nehody nyní vyšetřují policisté.

