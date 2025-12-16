Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

  9:36
Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.
V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
Dalších 5 fotografií v galerii

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025) | foto: iDNES.cz

Na místě nemusely zasahovat žádné složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Dopravní podnik nehodu vyřešil bez nutnosti asistence dalších složek.

Nehoda se dotkla provozu linek 7, 10, 11, 16 a 26 a měla také dopad na autobusové spoje. Omezení dopravy trvalo jen 16 minut.

Podle dopravního podniku se nehoda obešla bez zranění. „Žádný z řidičů tramvají ani žádný z cestujících neutrpěl újmu na zdraví,“ potvrdil operátor infolinky DPP pro iDNES.cz.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: