U Lochkovského tunelu se bouralo, Pražský okruh ve směru na D5 stál

Kolem 10:00 už byl tunel částečně zprůjezdněný. Vyplývá to z údajů Národního dopravního informačního centra a mluvčí pražské policie Evy Kropáčové.

Nehoda byla policistům nahlášena krátce před 9:00. Nejprve do sebe u vjezdu do tunelu narazila dvě osobní auta. Od jednoho z nich se uvolnil vozík, který setrvačností pokračoval v jízdě tunelem, kde narazil do nákladního auta. Jeho řidič ve snaze se střetu vyhnout narazil do dalších dvou aut, popsala průběh nehody mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Na místě byla kromě dopravních policistů také sanitka záchranářů.