V pražském Motole se srazil autobus s autem: jeden mrtvý, tři zranění

Aktualizace DN Bucharova: Ž a M utrpěli vážná zranění. Oba transport v umělém spánku za umělé plicní ventilace, Ž do ÚVN, M do FNM. Další Ž s úrazem hlavy a zad transport do FNM. Na místě 1 mrtvý. @HasiciPraha @PolicieCZ