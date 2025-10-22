Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

U dopravní nehody v ulici K Dálnici zasahovali policisté, hasiči a záchranáři ve středu kolem 13:30. Dvě osobní auta se srazila a skončila mimo silnici.
„V následku střetu se dvě vozidla dostala mimo komunikaci. Na místě byly dvě zraněné osoby předané do péče zdravotnické záchranné služby, která na místo povolala leteckou záchrannou službu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna.
Jeden ze dvojice zraněných byl do nemocnice dopraven letecky, druhý sanitkou. „V péči záchranářů byl muž okolo 50 let, který utrpěl zranění v oblasti hrudníku,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. „Druhý muž ve věku okolo 25 let utrpěl poranění krční páteře a byl převezen letecky,“ sdělil Kirs. Dodal, že oba muži byli při převozu při vědomí.
Není jisté, co přesně k nehodě vedlo. „Dopravní policisté teď zjišťují okolnosti a příčiny nehody a zdravotní dispozice zraněných,“ řekl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
Komunikace byla uzavřena v jednom směru a dopravu policisté řídili kyvadlově.