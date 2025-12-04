Jižní spojku k Černému Mostu blokuje nehoda tří aut, projíždí se jedním pruhem

„Oznámení jsme dostali přes eCall, což je automatické vytáčení, když automobil nabourá,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Úsek byl po nehodě průjezdný pouze prostředním pruhem a kvůli zásahu odtahové služby policie silnici nárazově zcela uzavřela. Podle policie byl provoz plně obnoven v 9:17.
„Na místě už nezasahujeme. Pouze jsme zasypávali provozní kapaliny a prováděli protipožární opatření,“ sdělil po 9. hodině pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Podle policie nebyl nikdo zraněn. Neprokázala se ani přítomnost alkoholu u řidičů. „Dopravní policisté nyní šetří přesné příčinny a okolnosti dopravní nehody,“ dodal Hrdina.
