Jižní spojku k Černému Mostu blokuje nehoda tří aut, projíždí se jedním pruhem

  10:04,  aktualizováno  10:30
Dopravu na pražské Jižní spojce ve směru na Černý Most ve čtvrtek před 8. hodinou ranní zkomplikovala nehoda tří osobních aut. Po 10. hodině byl provoz zcela obnoven. Na místě zasahovala policie i hasiči. Podle mluvčí pražské policie Richarda Hrdiny se nehoda obešla bez zranění.

„Oznámení jsme dostali přes eCall, což je automatické vytáčení, když automobil nabourá,“ vysvětlil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Úsek byl po nehodě průjezdný pouze prostředním pruhem a kvůli zásahu odtahové služby policie silnici nárazově zcela uzavřela. Podle policie byl provoz plně obnoven v 9:17.

„Na místě už nezasahujeme. Pouze jsme zasypávali provozní kapaliny a prováděli protipožární opatření,“ sdělil po 9. hodině pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Podle policie nebyl nikdo zraněn. Neprokázala se ani přítomnost alkoholu u řidičů. „Dopravní policisté nyní šetří přesné příčinny a okolnosti dopravní nehody,“ dodal Hrdina.

