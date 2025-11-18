Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs. Nehoda paralyzovala tah na jih Čech

Nehoda se stala kolem 12:45 u obce Mrač ve směru na Benešov. Řidič osobního auta podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové nejspíš v koloně nedobrzdil a narazil zezadu do návěsu kamionu, načež tam zůstal zaklíněn.
„Na místě je jen lehké zranění řidiče osobního automobilu,“ řekla pro iDNES.cz Schneeweissová. „Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.“
„Lehce zraněného pacienta jsme vezli do Benešovské nemocnice k dalšímu vyšetření,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí Záchranné služby Monika Nováková.
Nyní se likvidují následky nehody a nabourané osobní auto se odtahuje. Policie řídí provoz kyvadlově, plně obnovit by se měl kolem 16. hodiny.
