Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs. Nehoda paralyzovala tah na jih Čech

  14:48
Provoz na tahu z Prahy na Benešov odpoledne výrazně zkomplikovala nehoda osobního vozu a kamionu. Na silnici 3 u obce Mrač řidič osobáku nejspíš nedobrzdil v koloně a zezadu naboural do návěsu, pod nímž zůstal jeho vůz zaklíněn. Provoz nyní řídí policie kyvadlově, v okolí se tvoří kolony.

Nehoda se stala kolem 12:45 u obce Mrač ve směru na Benešov. Řidič osobního auta podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové nejspíš v koloně nedobrzdil a narazil zezadu do návěsu kamionu, načež tam zůstal zaklíněn.

„Na místě je jen lehké zranění řidiče osobního automobilu,“ řekla pro iDNES.cz Schneeweissová. „Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.“

„Lehce zraněného pacienta jsme vezli do Benešovské nemocnice k dalšímu vyšetření,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí Záchranné služby Monika Nováková.

Nyní se likvidují následky nehody a nabourané osobní auto se odtahuje. Policie řídí provoz kyvadlově, plně obnovit by se měl kolem 16. hodiny.

