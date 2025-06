Vjel do protisměru a čelně se střetl s dodávkou. Řidič auta nadýchal 2,5 promile

16:44

Vážná nehoda se odpoledne stala poblíž obce Libochovičky na Kladensku. Řidič osobního auta tam vjel do protisměru a čelně narazil do protijedoucí dodávky. Šofér osobního vozu podle policie nadýchal 2,5 promile alkoholu, při střetu utrpěl vážná zranění. Záchranáři ho letecky přepravili do nemocnice.