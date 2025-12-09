Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

„Řidič nákladního vozu v půl sedmé večer sjel v Měšicích bokem do příkopu u silnice, kde se zasekl,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí policie Vlasta Suchánková.
„Zkouška na přítomnost alkoholu v krvi řidiče vyšla negativně. V přívěsu vezl krabice a plastové přepravky, ke větší škodě nákladu tak nedošlo,“ upřesnila mluvčí.
Policie situaci vyřešila blokovou pokutou, podle mluvčí řidič nedával dostatečný pozor. Ne místě zasahovali taktéž hasiči, kteří zajišťovali únik kapalin.
Měšice
