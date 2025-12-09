Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou pokutou.

„Řidič nákladního vozu v půl sedmé večer sjel v Měšicích bokem do příkopu u silnice, kde se zasekl,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)
„Zkouška na přítomnost alkoholu v krvi řidiče vyšla negativně. V přívěsu vezl krabice a plastové přepravky, ke větší škodě nákladu tak nedošlo,“ upřesnila mluvčí.

Policie situaci vyřešila blokovou pokutou, podle mluvčí řidič nedával dostatečný pozor. Ne místě zasahovali taktéž hasiči, kteří zajišťovali únik kapalin.

Měšice

