„Událost se stala v obci Holubice. Krátce po půl desáté jsme dostali oznámení, že při stavebních a bouracích pracích došlo k pádu zdi na stavebního dělníka,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Na místo nehody vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Zavalenému muži však už nebylo pomoci.
„Operační středisko záchranné zdravotnické služby vyslalo na místo posádku s lékařem. Bohužel, osoba byla již bez známek života. K nehodě proto následně dorazil i koroner,“ okomentovala pro iDNES.cz mluvčí záchranky Monika Nováková.
K nehodě vyjelo také několik profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů, které pomáhaly s odklízením suti.
Případ do své kompetence převzali kriminalisté z oddělení Praha–západ, kteří budou prošetřovat, za jakých okolností k tragickému pádu zdi došlo. Prověří rovněž, zda šlo o zaměstnance nebo jiným způsobem najatého pracovníka. Národnost muže prozatím policie neuvedla.